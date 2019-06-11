【貿易開戰】特朗普：若Ｇ２０峰會不能晤習近平，即時向華加關稅

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普表示，如果不能在Ｇ２０峰會上與中國國家主

席習近平會面，對餘下３０００億美元的中國商品加徵關稅將立即生效。若兩人會面後最終不能

達成協議，美方亦會對華上調關稅。

特朗普在接受訪問時表示，仍然認為習近平會出席６月２８日至２９日在日本大阪舉行的峰

會，兩人並會在峰會期間會面，但中方一直未有證實有此安排。（ｍｎ）

