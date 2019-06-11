《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普再次批評中國故意讓人民幣貶值，目的是在貿
易上創造不公平的優勢，同時更斥聯儲局的政策加劇這種情況。
特朗普表示，中國這麼多年來讓人民幣貶值，令中國處於巨大的競爭優勢，相反聯儲局拒絕
減息，令美國失去這種優勢，認為聯儲局的政策對美國經濟帶來非常大的破壞性。（ｍｎ）
11/06/2019 08:28
【貿易開戰】特朗普批評中國讓人民幣貶值，斥聯儲局抗拒減息
《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普再次批評中國故意讓人民幣貶值，目的是在貿
易上創造不公平的優勢，同時更斥聯儲局的政策加劇這種情況。
特朗普表示，中國這麼多年來讓人民幣貶值，令中國處於巨大的競爭優勢，相反聯儲局拒絕
減息，令美國失去這種優勢，認為聯儲局的政策對美國經濟帶來非常大的破壞性。（ｍｎ）
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