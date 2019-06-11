《經濟通通訊社１１日專訊》意大利副總理薩爾維尼表示，相信意大利能夠與歐盟就預算問
題達成一致。
薩爾維尼將與五星運動黨領導人、副總理迪馬約，以及總理孔特舉行會晤。孔特再次威脅，
如果兩個聯盟黨派領導人不能就預算爭端與歐盟達成妥協，他將會辭職。
意大利因債務問題面臨歐盟的紀律處罰程序，意大利目前的債務規模為２﹒３萬億歐元，是
國內生產總值的逾１﹒３倍，在歐元區僅次於希臘。
薩爾維表示，不願意與歐盟出現衝突，但不會在降低意大利失業率這個問題上妥協。（ｍｎ
）
11/06/2019 13:16
《外地經濟》意大利副總理薩爾維尼料能與歐盟達成預算協議
《經濟通通訊社１１日專訊》意大利副總理薩爾維尼表示，相信意大利能夠與歐盟就預算問
題達成一致。
薩爾維尼將與五星運動黨領導人、副總理迪馬約，以及總理孔特舉行會晤。孔特再次威脅，
如果兩個聯盟黨派領導人不能就預算爭端與歐盟達成妥協，他將會辭職。
意大利因債務問題面臨歐盟的紀律處罰程序，意大利目前的債務規模為２﹒３萬億歐元，是
國內生產總值的逾１﹒３倍，在歐元區僅次於希臘。
薩爾維表示，不願意與歐盟出現衝突，但不會在降低意大利失業率這個問題上妥協。（ｍｎ
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