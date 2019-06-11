【油市博奕】高盛：俄羅斯及沙特在延長減產協議的分歧難消除

《經濟通通訊社１１日專訊》高盛表示，由於石油供需基本面的不確定性，令俄羅斯及沙特

更加難以就延長減產協議問題上消除分歧。

高盛指，目前石油需求水平既不支持退出減產協議，亦還未到要進一步減產的程度，加上伊

朗出口的不確定性及美國頁岩油產量增長，故愈來愈難知道甚麼水平的產量才會令市場達到平衡

。

高盛續指，俄羅斯及沙特之間的緊張局勢目前更加明顯，因油組方面已近乎落實延長協議，

而俄羅斯仍採取觀望態度。（ｍｎ）

