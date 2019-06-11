《台股攻略－馮偉明》電子族群領軍，台股今站上１０６００點

《台股攻略》台股今日（１１日）升４１﹒２９點，收１０６０７﹒７６點，成交值為新台

幣１２１９﹒５６億元，

內地股市今日反彈，台股亦重新收復１０６００點關卡。權值股方面，台積電５月營收為今

年以來最高，加上對華為的出貨政策維持不變，保持第二季的營運目標，今日表現續強；鴻海今

日紅盤之上狹幅震盪；大立光則開低走高，明日股東會料將聚焦未來展望。隨著外資買盤轉強，

電子股再度成為大市熱炒版塊，ＩＣ載板暨印刷電路板廠南電漲停，帶動欣興飆升８％，易華電

、景碩和同欣電則穩在盤上。光學鏡頭廠亦全面走揚，玉晶光直奔漲停，先進光升超過４％，佳

凌升超過２％，大立光升１﹒５％，亞光、今國光及聯一光等同步穩在紅盤上。

台股技術面暫似有轉危為安的跡象，惟消息面恐成為短線震盪的原因。月底即將在日本舉行

Ｇ２０峰會，屆時美國及中國能否就貿易爭端達成共識，料將對市場信心有重大影響。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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