  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/06/2019 18:04

《台股攻略－馮偉明》電子族群領軍，台股今站上１０６００點

　　《台股攻略》台股今日（１１日）升４１﹒２９點，收１０６０７﹒７６點，成交值為新台
幣１２１９﹒５６億元，
　　內地股市今日反彈，台股亦重新收復１０６００點關卡。權值股方面，台積電５月營收為今
年以來最高，加上對華為的出貨政策維持不變，保持第二季的營運目標，今日表現續強；鴻海今
日紅盤之上狹幅震盪；大立光則開低走高，明日股東會料將聚焦未來展望。隨著外資買盤轉強，
電子股再度成為大市熱炒版塊，ＩＣ載板暨印刷電路板廠南電漲停，帶動欣興飆升８％，易華電
、景碩和同欣電則穩在盤上。光學鏡頭廠亦全面走揚，玉晶光直奔漲停，先進光升超過４％，佳
凌升超過２％，大立光升１﹒５％，亞光、今國光及聯一光等同步穩在紅盤上。
　　台股技術面暫似有轉危為安的跡象，惟消息面恐成為短線震盪的原因。月底即將在日本舉行
Ｇ２０峰會，屆時美國及中國能否就貿易爭端達成共識，料將對市場信心有重大影響。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金