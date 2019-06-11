【企業盈喜】全民國際（８１７０）料上季虧轉盈，首三季虧損大減

《經濟通通訊社１１日專訊》全民國際（８１７０）公布，初步審閱集團未經審核綜合管理

帳目後，預料截至今年４月３０日止３個月，公司將錄得溢利，而去年同期錄得虧損；公司截至

今年４月３０日止首三季的虧損將較去年同期的虧損大幅減少。

公司業績轉好主要由於集團的室內設計及裝飾以及分租業務分部的收益增加及盈利能力提升

所致。

公司首三季業績將於明天（１２日）刊發。（ｕｌ）

