《窩輪豪情－梁業豪》港元利率期貨疊期

《窩輪豪情》差價買賣合約亦可應用於兩種短期利率期貨合約間，投資者可進行跨市場差價

買賣，例如三個月歐洲美元期貨與港元利率期貨。

港元利率期貨合約的疊期功能令買入或沽空月份順序的合約者，可同步輸入指令。這項功能

讓投資者可用一個交易指令來買賣或對沖長達一年的港元利率風險。一個月港元利率期貨疊期

（ＨＩＢＯＲ Ｓｔｒｉｐ）乃由三個合約月份順序的合約組成，而三個月港元利率期貨疊期乃

由四個合約月份順序的季月合約組成。以２０１９年５月２７日為例，疊期組合合約月份為：



＊港元利率期貨疊期＊



一個月港元利率期貨疊期（一）：２０１９年１０月份合約，２０１９年１１月份合約和

２０１９年１２月份合約；一個月港元利率期貨疊期（二）：２０２０年１月份合約，２０２０

年２月份合約和２０２０年３月份合約。三個月港元利率期貨疊期（一）：２０１９年１２月份

合約，２０２０年３月份合約，２０２０年６月份合約及２０２０年９月份合約；三個月港元利

率期貨疊期（二）：２０２０年１２月份合約，２０２１年３月份合約，２０２１年６月份合約

及２０２１年９月份合約。最後，兩個新的疊期會於疊期內的首個月份合約到期時增設。

一個月與三個月港元利率期貨合約的相互配合能讓使用者更有效地對沖一般遠期利率合約與

極短期利率合約。因此，結合使用不同期限的一個月或三個月港元利率期貨，可對沖一系列遠期

利率合約，並為投資者提供前段孳息曲線的風險管理工具。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

