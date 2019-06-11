【新股上市】中煙國際暗盤開報５﹒２元，較招股價高近７％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國煙草總公司旗下附屬中煙國際（０６０５５）明日

（１２日）於主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報５﹒２元，較招股價４﹒８８元高出

６﹒５５％。以每手交易單位１０００股計，不考慮交易費用，每手賺３２０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報５﹒３元，較招股價高出８﹒６１％。（ｕｌ）

