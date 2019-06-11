《談國論企－黎偉成》中國對美５月份出口跌轉升喘穩

《談國論企》特朗普霸道地單方於２０１８年７月對華輸美商品加徵關稅貿易戰發展至今，

中國輸美商品於２０１９年５月份出人意表地呈跌轉升，使前個５個月對美出口同比減幅縮窄至

３﹒２％，而美貨輸華仍大減２５﹒７％，故中國對美的貿易順差反告擴大，印證我所言美方所

掀貿戰受損遠高於其攻擊的中方，自招苦果。尤其是中國對歐亞、’一帶一路’國家的貿易保持

相對穩快增長，顯多邊主義受惠不淺，加上中國政府積極主動強化供給側改革內需，實體經濟可

保持穩中有進的發展。



＊中國對美貿盈前五月仍增一成二乃佳訊＊



來自中國海關總署所發布的數據顯示，境內外一眾最關注的當然（甲）中美貿易的最新變化

，重點為（Ｉ）中國對美國的出口，於２０１９年１－５月份累計１﹒０９萬億元（人民幣．下

同）同比即使減少３﹒２％，但以１－４月份８３３０﹒４萬元減少４﹒８％之數申算，則５月

份輸美商品同比增加３﹒２％，不僅較１月份略增１﹒９％的升幅要高，連同１－３月份

６２２４﹒３億元同比減３﹒７％和１－２月份４０７５﹒３億元減９﹒９％，更止住最近三連

跌之態。

需要指出者，為：特朗普單方面對輸美的中國商品加徵關稅至今凡１１個月的光景，先後兩

次合共涉２５００億美元的貿戰，不僅未有減退跡象，更有意把稅率由１０％上調至２５％，和

對其餘３０００億美元的中國貨劃入加徵之列，無疑壓力重重，但數據印證我仍然維持原有觀點

所言非虛：中國製造的產品素質相對理想和價錢合理，美國人對輸入中國商品的依存度甚強，故

加徵關稅的負面影響該是美國人。

反而（ＩＩ）美貨輸華於２０１９年１－５月累計３３５２﹒７億元同比減少２５﹒７％，

減幅只是略為低於１－４月份２６２８﹒５億元所減的２６﹒８％、１－３月份１９３４﹒３億

元的２８﹒３％，理由為（ｉ）中國對特朗普貿戰作被動式的反制加徵關稅，使美國輸華商品顯

然昂貴，不僅令中國境內的進口商改買其他來源地的產品，更足見中國所採取的反制措施對準美

貨弱點，和（ｉｉ）中國公司企業可以通過在境內購貨，甚至進口其他國家或地區的商品。

正因為（ＩＩＩ）中國對美國出口由跌轉升和進口減幅收窄，故兩國雙邊貿易總額於１－５

月份累計１﹒４２萬億元同比減少９﹒６％，比１－４月份累計１﹒１萬億元的同比減

１１﹒２％，少減１﹒６個百分點，而１－３月份累計８１５８﹒６億元減１１％、１－２月份

累計５２４９﹒７億元減１６﹒１％和１月份３１５８﹒２億元跌１０﹒１％，情況未見過份惡

化，顯示特朗普對華所掀的貿戰，對雙方都有負面影響，卻以美方受損的程度最大，但美國在中

國對外進出口貿易於２０１９年５月份佔比１１﹒７％，淪為第三位，而歐盟及東盟分佔

１５﹒７％與１３﹒５％，踞首次。

更重要者為（ＩＶ）中國對美的貿易盈餘於２０１９年前５個月累計達７５０６﹒２億元同

比增長，１１﹒９％，比前４個月５７０１﹒９萬元增１０﹒５％多增１﹒４個百分點，可見美

方在掀的貿戰自損的程度，比損人更甚。

但我看特朗普美帝國霸權主義惡思劣行不改，中美暫難達平等、互利共贏貿協。



＊對歐盟東盟日本穩穩強化一帶一路沿線貿易＊



再看（乙）中國對外的全面進出口貿易，保持相對穩定、良性的發展步伐，特別是（１）歐

盟進出口於前５個月累計達１﹒９萬億元同比增長１１﹒７％，與前４個月累計１﹒５萬億元所

增１１﹒８％皆屬相對高水平，（２）對東盟進出口１﹒６３萬億元增９﹒４％，和（３）對日

本進出口８４６９億元增０﹒９％。

再看（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於

２０１９年１－５月份累計３﹒４９萬億元同比增長９％，而１－４月份２﹒７３萬億元增

９﹒１％，１－３月份累計２萬億元同比增７﹒８％。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經

濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念

的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示

中央決心積極推動經濟由過去數量式提升為質量式的發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

