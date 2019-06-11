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即市新聞

11/06/2019 09:37

《中資異動》內地允許專項債券為重大項目提供資金，中鐵漲６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國中鐵（００３９０）Ｈ股現價升６﹒２５％，報６﹒１２
元，暫升幅最大國指股；成交約５０５萬股，涉資３０３１萬元。
　　Ａ股（滬：６０１３９０）現價６﹒６６元人民幣，升３﹒９％，成交１﹒９２億元人民幣
，涉及２８７６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２３﹒８５％。
　　中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作
的通知》，要求在較大幅度增加專項債券規模基礎上，加強宏觀政策協調配合，保持市場流動性
合理充裕，做好專項債券發行及項目配套融資工作，促進經濟運行在合理區間。
　　其中包括支持重大項目市場化融資，對於部分實行企業化經營管理且有經營性收益的基礎設
施項目，包括已納入國家和省市縣級政府及部門印發的「十三五」規劃並按規定權限完成審批或
核准程序的項目，以及發展改革部門牽頭提出的其他補短板重大項目，金融機構可按照商業化原
則自主決策，在不新增隱性債務前提下給予融資支持，保障項目合理資金需求。
　　現時，恆生指數報２７６１３，升３４點或升０﹒１３％，主板成交４９﹒３８億元。上證
綜合指數報２８６０﹒２１，升８﹒０８點或升０﹒２８％，成交１００﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中鐵（００３９０）　　　６﹒１２元　　　升６﹒２５％
　　海螺水泥（００９１４）　　４６﹒７０元　　　升３﹒８９％
　　中國鐵建（０１１８６）　　　９﹒８８元　　　升５﹒１１％
　　華潤水泥（０１３１３）　　　７﹒２６元　　　升０﹒８３％
　　中國中車（０１７６６）　　　６﹒７３元　　　升２﹒９１％
　　中交建　（０１８００）　　　７﹒２９元　　　升３﹒９９％
　　中國建築（０３３１１）　　　８﹒０７元　　　升１﹒３８％
　　中國建材（０３３２３）　　　６﹒１１元　　　升１﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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