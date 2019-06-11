《中資異動》內地允許專項債券為重大項目提供資金，中鐵漲６％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國中鐵（００３９０）Ｈ股現價升６﹒２５％，報６﹒１２

元，暫升幅最大國指股；成交約５０５萬股，涉資３０３１萬元。

Ａ股（滬：６０１３９０）現價６﹒６６元人民幣，升３﹒９％，成交１﹒９２億元人民幣

，涉及２８７６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２３﹒８５％。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作

的通知》，要求在較大幅度增加專項債券規模基礎上，加強宏觀政策協調配合，保持市場流動性

合理充裕，做好專項債券發行及項目配套融資工作，促進經濟運行在合理區間。

其中包括支持重大項目市場化融資，對於部分實行企業化經營管理且有經營性收益的基礎設

施項目，包括已納入國家和省市縣級政府及部門印發的「十三五」規劃並按規定權限完成審批或

核准程序的項目，以及發展改革部門牽頭提出的其他補短板重大項目，金融機構可按照商業化原

則自主決策，在不新增隱性債務前提下給予融資支持，保障項目合理資金需求。

現時，恆生指數報２７６１３，升３４點或升０﹒１３％，主板成交４９﹒３８億元。上證

綜合指數報２８６０﹒２１，升８﹒０８點或升０﹒２８％，成交１００﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國中鐵（００３９０） ６﹒１２元 升６﹒２５％

海螺水泥（００９１４） ４６﹒７０元 升３﹒８９％

中國鐵建（０１１８６） ９﹒８８元 升５﹒１１％

華潤水泥（０１３１３） ７﹒２６元 升０﹒８３％

中國中車（０１７６６） ６﹒７３元 升２﹒９１％

中交建 （０１８００） ７﹒２９元 升３﹒９９％

中國建築（０３３１１） ８﹒０７元 升１﹒３８％

中國建材（０３３２３） ６﹒１１元 升１﹒５０％

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