《異動股》港交所（３８８）揚近２％破百天線，暫四連升漲逾７％



《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）現價上升１﹒７８％，報２６２﹒６元

，升破１００天線（２５９﹒２６８元），暫連跌四日累漲７﹒３６％；成交約９３萬股，涉資

２﹒４４億元，主動買盤６９％。

現時，恆生指數報２７６４７，上升６９點或上升０﹒２５％，主板成交７１﹒０３億元。

國企指數報１０５４８，上升２１點或上升０﹒２０％。

上證綜指報２８６１，上升９點或上升０﹒３３％，成交１７６﹒５５億元人民幣。

深成指報８７３７，上升２５點或上升０﹒２９％，成交２４５﹒８０億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ６５﹒０５元 下跌０﹒３１％

騰訊控股（００７００） ３４３﹒６０元 上升０﹒１７％

建設銀行（００９３９） ６﹒３３元 上升０﹒３２％

中國移動（００９４１） ６９﹒５５元 下跌０﹒７１％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒８５元 上升０﹒７２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７１元 上升０﹒５３％

中國平安（０２３１８） ８７﹒９５元 上升０﹒８６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

