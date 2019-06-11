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11/06/2019 09:36

《異動股》港交所（３８８）揚近２％破百天線，暫四連升漲逾７％


　　《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）現價上升１﹒７８％，報２６２﹒６元
，升破１００天線（２５９﹒２６８元），暫連跌四日累漲７﹒３６％；成交約９３萬股，涉資
２﹒４４億元，主動買盤６９％。
　　現時，恆生指數報２７６４７，上升６９點或上升０﹒２５％，主板成交７１﹒０３億元。
國企指數報１０５４８，上升２１點或上升０﹒２０％。
　　上證綜指報２８６１，上升９點或上升０﹒３３％，成交１７６﹒５５億元人民幣。
　　深成指報８７３７，上升２５點或上升０﹒２９％，成交２４５﹒８０億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　６５﹒０５元　　　下跌０﹒３１％
　　騰訊控股（００７００）　３４３﹒６０元　　　上升０﹒１７％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒３３元　　　上升０﹒３２％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒５５元　　　下跌０﹒７１％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒８５元　　　上升０﹒７２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒７１元　　　上升０﹒５３％
　　中國平安（０２３１８）　　８７﹒９５元　　　上升０﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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