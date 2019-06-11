《異動股》港交所（３８８）揚近２％破百天線，暫四連升漲逾７％

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）現價上升１﹒７８％，報２６２﹒６元
，升破１００天線（２５９﹒２６８元），暫連跌四日累漲７﹒３６％；成交約９３萬股，涉資
２﹒４４億元，主動買盤６９％。
現時，恆生指數報２７６４７，上升６９點或上升０﹒２５％，主板成交７１﹒０３億元。
國企指數報１０５４８，上升２１點或上升０﹒２０％。
上證綜指報２８６１，上升９點或上升０﹒３３％，成交１７６﹒５５億元人民幣。
深成指報８７３７，上升２５點或上升０﹒２９％，成交２４５﹒８０億元人民幣。
表列重磅股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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匯豐控股（００００５） ６５﹒０５元 下跌０﹒３１％
騰訊控股（００７００） ３４３﹒６０元 上升０﹒１７％
建設銀行（００９３９） ６﹒３３元 上升０﹒３２％
中國移動（００９４１） ６９﹒５５元 下跌０﹒７１％
友邦保險（０１２９９） ７６﹒８５元 上升０﹒７２％
工商銀行（０１３９８） ５﹒７１元 上升０﹒５３％
中國平安（０２３１８） ８７﹒９５元 上升０﹒８６％
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