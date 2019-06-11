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即市新聞

11/06/2019 09:43

《異動股》閱文（００７７２）飆近７％，擬動用最多５億元回購

　　《經濟通通訊社１１日專訊》閱文（００７７２）現急升６﹒９１％，報３３﹒２５元，盤
中高見３３﹒７元，重上廿天線（約３２元）；成交約５２萬股，涉資１７２７萬元。同系騰訊
（００７００）微升０﹒２９％，報３４４元。
　　公司上日收市後公布，已批准建議在市場上進行股份回購計劃，根據授權最多可購回約
１﹒０２億股，最高資金總額為５億元，購回計劃的期間不超過６個月。
　　恆生指數現報２７６６２，升８４點或０﹒３１％，主板成交９９﹒９５億元。國企指數報
１０５５０，升２３點或０﹒２３％。
　　上證綜合指數報２８６６，升１３點或０﹒４９％，成交２７８﹒０６億元人民幣。深證成
份指數報８７６１，升５０點或０﹒５８％，成交１５１﹒６３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團　（００７７２）　　３３﹒２５元　　　升６﹒９１％
　　創夢天地　（０１１１９）　　　５﹒０４元　　　升４﹒５６％
　　眾安在線　（０６０６０）　　２２﹒５０元　　　升２﹒５１％
　　平安好醫生（０１８３３）　　３５﹒５５元　　　升２﹒１６％
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　１﹒４９元　　　升１﹒３６％
　　小米集團　（０１８１０）　　　９﹒６６元　　　升１﹒３６％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　２﹒５６元　　　升１﹒１９％
　　美團點評　（０３６９０）　　６０﹒９０元　　　升１﹒１６％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　１﹒７８元　　　升１﹒１４％
　　遊萊互動　（０２０２２）　　　０﹒２３元　　　無升跌
　　指尖悅動　（０６８６０）　　　１﹒４０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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