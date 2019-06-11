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11/06/2019 10:11

《中資異動》新華保險（１３３６）漲逾２％，高盛上調評級至買入

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新華保險（０１３３６）現升２﹒１４％，報３５﹒７５元，
盤中高見３５﹒９元，破十天線（約３５﹒５元）及２５０天線（約３５﹒７７元）；成交約
１３７萬股，涉資４８７４萬元。Ａ股（滬：６０１３３６）現價５０﹒９元人民幣，升
０﹒６７％，成交２﹒０９億元人民幣，涉及４１３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
６２﹒０３％。
　　高盛發表研究報告指，內險股上月跌約４至１８％，大部分跑輸同期的滬深３００指數，但
預期保險費增長改善、政府債券收益率穩定等因素，或可帶動估值倍數復甦，故將新華保險Ｈ股
評級由「中性」調升至「買入」。
　　另外，高盛重申對平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）ＡＨ股、財險（０２３２８）
的買入評級，並將國壽（０２６２８）Ｈ股投資評級由「沽售」調升至「買入」。
　　恆生指數現報２７７１８，升１３９點或０﹒５１％，主板成交２１５﹒５７億元。國企指
數報１０５８０，升５３點或０﹒５１％。
　　上證綜合指數報２８８０，升２８點或０﹒９９％，成交６３３﹒０６億元人民幣。深證成
份指數報８８２７，升１１５點或１﹒３３％，成交３６２﹒１３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　　變幅　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　新華保險（０１３３６）　　　３５﹒７５元　　　　升２﹒１４％　　∥
　　（滬：６０１３３６）　　　５０﹒９０元人幣　　升０﹒６７％　　∥＋６２﹒０３％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國財險（０２３２８）　　　　８﹒５９元　　　　升２﹒８７％　　∥╱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人保（０１３３９）　　　　３﹒０９元　　　　升１﹒６４％　　∥
　　（滬：６０１３１９）　　　　８﹒７４元人幣　　升０﹒５８％　　∥＋２２１﹒８９％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人壽（０２６２８）　　　１８﹒５０元　　　　升１﹒４３％　　∥
　　（滬：６０１６２８）　　　２６﹒５７元人幣　　升０﹒４５％　　∥＋６３﹒４５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國平安（０２３１８）　　　８８﹒４５元　　　　升１﹒４３％　　∥
　　（滬：６０１３１８）　　　８０﹒１６元人幣　　升１﹒３４％　　∥＋３﹒１４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中國太保（０２６０１）　　　２９﹒７５元　　　　升１﹒３６％　　∥
　　（滬：６０１６０１）　　　３４﹒９１元人幣　　升０﹒９０％　　∥＋３３﹒５４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國太平（００９６６）　　　２０﹒２５元　　　　升１﹒００％　　∥╱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國再保（０１５０８）　　　　１﹒３９元　　　　升０﹒７２％　　∥╱
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

　（ａｌ）

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