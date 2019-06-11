《中資異動》新華保險（１３３６）漲逾２％，高盛上調評級至買入

《經濟通通訊社１１日專訊》新華保險（０１３３６）現升２﹒１４％，報３５﹒７５元，

盤中高見３５﹒９元，破十天線（約３５﹒５元）及２５０天線（約３５﹒７７元）；成交約

１３７萬股，涉資４８７４萬元。Ａ股（滬：６０１３３６）現價５０﹒９元人民幣，升

０﹒６７％，成交２﹒０９億元人民幣，涉及４１３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

６２﹒０３％。

高盛發表研究報告指，內險股上月跌約４至１８％，大部分跑輸同期的滬深３００指數，但

預期保險費增長改善、政府債券收益率穩定等因素，或可帶動估值倍數復甦，故將新華保險Ｈ股

評級由「中性」調升至「買入」。

另外，高盛重申對平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）ＡＨ股、財險（０２３２８）

的買入評級，並將國壽（０２６２８）Ｈ股投資評級由「沽售」調升至「買入」。

恆生指數現報２７７１８，升１３９點或０﹒５１％，主板成交２１５﹒５７億元。國企指

數報１０５８０，升５３點或０﹒５１％。

上證綜合指數報２８８０，升２８點或０﹒９９％，成交６３３﹒０６億元人民幣。深證成

份指數報８８２７，升１１５點或１﹒３３％，成交３６２﹒１３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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新華保險（０１３３６） ３５﹒７５元 升２﹒１４％ ∥

（滬：６０１３３６） ５０﹒９０元人幣 升０﹒６７％ ∥＋６２﹒０３％

∥

中國財險（０２３２８） ８﹒５９元 升２﹒８７％ ∥╱

∥

中國人保（０１３３９） ３﹒０９元 升１﹒６４％ ∥

（滬：６０１３１９） ８﹒７４元人幣 升０﹒５８％ ∥＋２２１﹒８９％

∥

中國人壽（０２６２８） １８﹒５０元 升１﹒４３％ ∥

（滬：６０１６２８） ２６﹒５７元人幣 升０﹒４５％ ∥＋６３﹒４５％

∥

中國平安（０２３１８） ８８﹒４５元 升１﹒４３％ ∥

（滬：６０１３１８） ８０﹒１６元人幣 升１﹒３４％ ∥＋３﹒１４％

∥

中國太保（０２６０１） ２９﹒７５元 升１﹒３６％ ∥

（滬：６０１６０１） ３４﹒９１元人幣 升０﹒９０％ ∥＋３３﹒５４％

∥

中國太平（００９６６） ２０﹒２５元 升１﹒００％ ∥╱

∥

中國再保（０１５０８） １﹒３９元 升０﹒７２％ ∥╱

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素



（ａｌ）

