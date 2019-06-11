《中資異動》新華保險（１３３６）漲逾２％，高盛上調評級至買入

《經濟通通訊社１１日專訊》新華保險（０１３３６）現升２﹒１４％，報３５﹒７５元，
盤中高見３５﹒９元，破十天線（約３５﹒５元）及２５０天線（約３５﹒７７元）；成交約
１３７萬股，涉資４８７４萬元。Ａ股（滬：６０１３３６）現價５０﹒９元人民幣，升
０﹒６７％，成交２﹒０９億元人民幣，涉及４１３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
６２﹒０３％。
高盛發表研究報告指，內險股上月跌約４至１８％，大部分跑輸同期的滬深３００指數，但
預期保險費增長改善、政府債券收益率穩定等因素，或可帶動估值倍數復甦，故將新華保險Ｈ股
評級由「中性」調升至「買入」。
另外，高盛重申對平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）ＡＨ股、財險（０２３２８）
的買入評級，並將國壽（０２６２８）Ｈ股投資評級由「沽售」調升至「買入」。
恆生指數現報２７７１８，升１３９點或０﹒５１％，主板成交２１５﹒５７億元。國企指
數報１０５８０，升５３點或０﹒５１％。
上證綜合指數報２８８０，升２８點或０﹒９９％，成交６３３﹒０６億元人民幣。深證成
份指數報８８２７，升１１５點或１﹒３３％，成交３６２﹒１３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價
∥（折讓）
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新華保險（０１３３６） ３５﹒７５元 升２﹒１４％ ∥
（滬：６０１３３６） ５０﹒９０元人幣 升０﹒６７％ ∥＋６２﹒０３％
∥
中國財險（０２３２８） ８﹒５９元 升２﹒８７％ ∥╱
∥
中國人保（０１３３９） ３﹒０９元 升１﹒６４％ ∥
（滬：６０１３１９） ８﹒７４元人幣 升０﹒５８％ ∥＋２２１﹒８９％
∥
中國人壽（０２６２８） １８﹒５０元 升１﹒４３％ ∥
（滬：６０１６２８） ２６﹒５７元人幣 升０﹒４５％ ∥＋６３﹒４５％
∥
中國平安（０２３１８） ８８﹒４５元 升１﹒４３％ ∥
（滬：６０１３１８） ８０﹒１６元人幣 升１﹒３４％ ∥＋３﹒１４％
∥
中國太保（０２６０１） ２９﹒７５元 升１﹒３６％ ∥
（滬：６０１６０１） ３４﹒９１元人幣 升０﹒９０％ ∥＋３３﹒５４％
∥
中國太平（００９６６） ２０﹒２５元 升１﹒００％ ∥╱
∥
中國再保（０１５０８） １﹒３９元 升０﹒７２％ ∥╱
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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
（ａｌ）