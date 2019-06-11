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11/06/2019 13:03

《異動股》富智康飆近一成六，郭台銘參選國民黨黨內總統初選

　　《經濟通通訊社１１日專訊》富智康（０２０３８）飆１５﹒９１％，報１﹒０２元，破十
天線（０﹒９０４元），廿天線（０﹒９３７元），百天線（０﹒９６５元）及二百五十天線（
０﹒９８１元）；成交約４７６９萬股，涉資４４８９萬元，主動買盤６７％。
　　國民黨中央昨日公布第１５任總統副總統初選名單，總共有５名候選人，包括高雄市長韓國
瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張
亞中。該黨今日將召開參選人座談會，６月下旬至下月上旬舉行三場國政願景電視發表會，下月
５日到１５日辦理民調，１６日宣布民調結果，１７號提報中常會，２８號提報全代會通過總統
提名人選。
　　現時，恆生指數報２７７９５，升２１７點或升０﹒７９％，主板成交４９８﹒１６億元。
　　國企指數報１０６１９，升９２點或升０﹒８８％。
　　上證綜合指數報２９０８，升５６點或升１﹒９７％，成交１４６７﹒０２億元人民幣。

　　表列鴻海系表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雲智匯科技（０１０３７）　　　０﹒６０元　　　上升１﹒６９％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒１８元　　　上升３﹒５８％
　　訊智海　　（０８０５１）　　　８﹒４５元　　　上升２﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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