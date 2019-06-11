《異動股》富智康飆近一成六，郭台銘參選國民黨黨內總統初選

《經濟通通訊社１１日專訊》富智康（０２０３８）飆１５﹒９１％，報１﹒０２元，破十

天線（０﹒９０４元），廿天線（０﹒９３７元），百天線（０﹒９６５元）及二百五十天線（

０﹒９８１元）；成交約４７６９萬股，涉資４４８９萬元，主動買盤６７％。

國民黨中央昨日公布第１５任總統副總統初選名單，總共有５名候選人，包括高雄市長韓國

瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張

亞中。該黨今日將召開參選人座談會，６月下旬至下月上旬舉行三場國政願景電視發表會，下月

５日到１５日辦理民調，１６日宣布民調結果，１７號提報中常會，２８號提報全代會通過總統

提名人選。

現時，恆生指數報２７７９５，升２１７點或升０﹒７９％，主板成交４９８﹒１６億元。

國企指數報１０６１９，升９２點或升０﹒８８％。

上證綜合指數報２９０８，升５６點或升１﹒９７％，成交１４６７﹒０２億元人民幣。



表列鴻海系表現：



股份（編號） 現價 變幅

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雲智匯科技（０１０３７） ０﹒６０元 上升１﹒６９％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒１８元 上升３﹒５８％

訊智海 （０８０５１） ８﹒４５元 上升２﹒９２％

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（ｍｗ）

