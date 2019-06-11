【駐京專電】人行等六部委：將持續督導進一步加快債券發行使用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》財政部、發改委、人行、審計署、銀保監

、中證監有關負責人就《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》答記者指

出，支持做好專項債券發行及項目配套融資有關工作，相關部門將持續督導各地進一步加快債券

發行使用進度，帶動有效投資擴大，併發揮對民間投資的撬動作用，促進經濟平穩健康運行。

一是支持做好專項債券項目融資工作。《通知》提出合理明確金融支持專項債券項目標準，

資金支持精準聚焦國家重點領域和重大項目，積極引導金融機構對符合標準的項目提供配套融資

支持，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，確保落實專項債券項目和市場化融資項

目到期債務償還責任。

二是進一步完善專項債券管理及配套措施。《通知》要求大力做好專項債券項目推介，保障

專項債券項目融資與償債能力相匹配，強化信用評級和差別定價，提升地方政府債券發行定價市

場化程度，豐富地方政府債券投資群體，合理提高長期專項債券比例，加快專項債券發行使用進

度。

三是依法合規推進重大項目融資。《通知》要求支持重大項目市場化融資，合理保障必要在

建項目後續融資，多渠道籌集重大項目資本金。

２０１９年１－５月，新增債券累計發行１４５９６億元（人民幣﹒下同），其中新增專項

債券８５９８億元；發債規模已佔２０１９年新增地方政府債務限額３﹒０８萬億元的

４７﹒４％，發行進度接近一半，超過序時進度。

