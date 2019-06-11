【駐京專電】人社部：研究金融產品成養老保險第三支柱產品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人力資源社會保障部表示，和財政部及相

關部門研究制定養老保險第三支柱政策文件，目前進展順利。

據介紹，擬考慮採取帳戶制，並建立統一的信息管理服務平台，符合規定的銀行理財、商業

養老保險、基金等金融產品都可以成為養老保險第三支柱的產品，通過市場長期投資運營，實現

個人養老金的保值增值。

