《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上交所聯合中國結算上海分公司將於６月
１５日（周六）組織開展科創板技術通關測試。
測試結束後，上交所交易系統科創板軟件版本正式上線，科創板業務市場參與者接口正式啟
用。
11/06/2019 15:06
【科創板】上交所將於周六開展科創板技術通關測試
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上交所聯合中國結算上海分公司將於６月
１５日（周六）組織開展科創板技術通關測試。
測試結束後，上交所交易系統科創板軟件版本正式上線，科創板業務市場參與者接口正式啟
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