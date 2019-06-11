《午市前瞻》港股今日關鍵，倘穩守牛熊線兼成交增可望破二萬八關

《經濟通通訊社１１日專訊》美國取消對墨西哥商品徵收關稅的計劃，美股隔晚再漲，其中

道指升７８點或０﹒３％，報２６０６２點，連升６日創下１３個月來最長升勢；標指收漲

１３點或０﹒５％，報２８８６點；納指收高８１點或１﹒１％，報７８２３點。

港股今早隨外圍高走，高開９８點報２７６７７點，其後雖曾轉跌不足１點，惟受惠傳出阿

里巴巴將呈上市申請的消息，帶動港交所（００３８８）上漲，加上Ａ股表現同樣造好，恆指其

後愈升愈有，先收復二百五十天線（約２７７４８），最高見２７８３４點揚２５５點，最終半

日收報２７７８９點，升２１０點或０﹒７６％，成交４８６﹒９６億元。國企指數午收

１０６１９，升０﹒８８％或升９２點。

上證綜合指數午收報２９０５，升５３點或１﹒８７％，成交１４１８﹒１８億元人民幣。

重磅股方面，港交所受惠阿里巴巴將呈上市申請的消息，半日揚２﹒９５％，報

２６５﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒１２％，報３４２﹒６元；匯控（００００５）無升

跌，報６５﹒２５；友邦（０１２９９）漲１﹒０５％，報７７﹒１元。



＊手機設備股再有追捧，憧憬減息在即本地地產股全線漲＊



手機設備股普遍再漲，舜宇（０２３８２）午收升２﹒９１％，報７４﹒２５元；瑞聲

（０２０１８）漲３﹒０６％，報４３﹒８元，為全日表現最佳藍籌；富智康（０２０３８）飆

１３﹒６４％，報１元；鴻騰精密（０６０８８）升３﹒５８％，報３﹒１８元；比亞迪電子

（００２８５）升４﹒３１％，報１１﹒１６元；通達集團（００６９８）漲４﹒９２％，報

０﹒６４元；信利（００７３２）揚３﹒６％，報１﹒１５元；高偉電子（０１４１５）升

２﹒７２％，報１﹒５１元；丘鈦科技（０１４７８）５月攝像頭模組銷量按月跌近半成，股價

受壓，半日跌１﹒９１％，報６﹒１６元。

憧憬聯儲局減息在即，本地地產股全線再漲。其中以新世界（０００１７）升幅較大，升２

﹒８４％，報１２﹒３元；嘉華國際（００１７３）亦升２﹒１６％，報４﹒７２元；恆隆地產

（００１０１）升１﹒２５％，報１７﹒７８元；恆地（０００１２）升１﹒５８％，報

４１﹒９元；新地（０００１６）升１﹒２４％，報１３０﹒５元；信置（０００８３）漲

０﹒９２％，報１３﹒１８元；長實（０１１１３）走高１﹒０８％，報６０﹒６元；會德豐（

０００２０）升０﹒８３％，報５４﹒４元；九倉置業（０１９９７）升０﹒７２％，報

５５﹒６５元。



＊允許專項債券提供資金，中資基建股及水泥股上揚＊



內地允許專項債券為重大項目提供資金，中資基建股幾全線上線，其中中鐵（００３９０）

為半日表現最佳國指股，飆０﹒７２％，報５５﹒６５元；中鐵建（０１１８６）揚

７﹒８７％，報１０﹒１４元；中國中冶（０１６１８）升３﹒４５％，報２﹒１元；中國中車

（０１７６６）漲３﹒９８％，報６﹒８元；中交建設（０１８００）升５﹒４２％，報

７﹒３９元；中國通號（０３９６９）升３﹒７４％，報５﹒２７元；中車時代（０３８９８）

升０﹒８４％，報４２元；鐵建裝備（０１７８６）獨跌０﹒５８％，報１﹒７２元。

水泥股同樣受允許專項債券消息帶動上揚，其中中建材（０３３２３）飆７﹒１４％，報６

﹒４５元；海螺水泥（００９１４）揚５﹒２３％，報４７﹒３元；西部水泥（０２２３３）急

升６﹒６％，報１﹒１３元；山水水泥（００６９１）升６﹒２％，報２﹒９１元；東吳水泥（

００６９５）升３﹒７６％，報１﹒３８元；華潤水泥（０１３１３）漲３﹒８９％，報

７﹒４８元；金隅集團（０２００９）揚４﹒２７％，報２﹒４４元。

賭股上日全面急漲後，今日部分見回吐，其中金沙中國（０１９２８）跌０﹒６７％，報３

７﹒０５元；銀娛（０００２７）軟０﹒６％，報４９﹒８５元；澳博（００８８０）跌

１﹒６６％，報８﹒８６元；美高梅（０２２８２）則升１﹒６３％，報１２﹒４４元；新濠國

際（００２００）升０﹒７５％，報１６﹒１２元。



＊傳鼓勵券商重組，中資資券商股揚，中國銀河飆７％＊



傳中國鼓勵券商併購重組，加上Ａ股造好，中資券商股全漲。中國銀河（０６８８１）飆７

﹒０２％，報４﹒４２元；華泰證券（０６８８６）揚４﹒２６％，報１２﹒７４元；中金公司

（０３９０８）升５﹒３７％，報１４﹒９元；海通證券（０６８３７）飆６﹒２３％，報８﹒

５２元。中信証券（０６０３０）升５﹒０５％，報１４﹒９８元；中信建投

（０６０６６）揚４﹒８２％，報５﹒８７元；中國華融（０２７９９）漲２﹒２４％，報

１﹒３７元；廣發証券（０１７７６）升２﹒９２％，報９﹒１５元；招商證券（０６０９９）

升２﹒６３％，報９﹒３６元；光大證券（０６１７８）升２﹒９４％，報６﹒１元。

三大中資電訊商受壓，其中中電信（００７２８）跌勢較顯著，為半日最差國指股，跌

１﹒５２％，報３﹒９元；中聯通（００７６２）軟０﹒３６％，報８﹒４２元；中移動

（００９４１）跌０﹒３６％，報６９﹒８元。

傳阿里將呈上市申請，阿里系內兩隻股份升幅較顯。阿里影業（０１０６０）升

３﹒７３％，報１﹒６７元；阿里健康（００２４１）揚２﹒８４％，報７﹒６１元。

長建（０１０３８）為半日表現最差藍籌，收跌０﹒７８％，報６３﹒４元。



＊蘇沛豐：港交所未宜買入，中鐵估值低現價可吸＊



港股今早承接上日升勢，突破２７８００，收復突破牛熊線。招銀國際策略師蘇沛豐向

《經濟通通訊社》表示，後市是升是跌今日最為關鍵，若港股今日收市能夠穩企２５０天線的位

置，加上成交能達千億元之上，則港股可以向上挑戰２８０００關口，否則港股最壞或需要尋底

至２６０００水平。蘇指出，現時經濟基本面未見太大改善，投資者宜留意中國本周稍後公布的

零售及工業數據，若相關數據走弱，或進一步為下半年企業利潤帶來壓力。

至於個股方面，港交所今日因市況轉好及阿里巴巴將呈交上市申請的消息刺激股價上漲，突

破百天線及五十天線，惟蘇對後市走勢保守，認為現時未宜買入。相反，他指出，今日中資基建

股全線造好，受惠中央或再加大基建刺激經濟，加上早前當中的股份已有一波回吐，在估值偏低

下現時值博率較高。當中，他較好看中鐵的表現，料該股現時技術上似築起小型「頭肩底」，投

資者可於現價買入上望６﹒５元。（ｓｃ）

