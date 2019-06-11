【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４０﹒６億，買工行騰訊建行沽新華中証

《經濟通通訊社１１專訊》港股周二高開９８點後，繼續造好。隔晚（１０日）有消息指阿

里巴巴將呈上市申請，更有分析認為，阿里上市或會帶動港股日均成交增加，並吸引更多大型科

企來港上市，刺激港交所（００３８８）拾級而上，而本港地產股亦炒作聯儲局減息，港股午後

最多急漲２７９點，高見２７８５７點，收復２５０天線（２７７４７點），最終全日進帳

２１０點或０﹒７６％，收報２７７８９點。



＊北水淨流入金額創近一個月新高＊



按額度計算，北水全日淨流入４０﹒５９億元人民幣，較上日增加１６﹒８５億元人民幣或

７１％，為５月１４日以來最高。

北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８），騰訊控股（００７００）和建設銀

行（００９３９）；淨賣出最多的依次是新華保險（０１３３６）和中信証券（０６０３０）。

主板成交９１６億元，較昨日大致相若，其中港股通成交１１１﹒１８億元，佔總成交

１２﹒１％。



＊北水一追再追工行＊



隨著美國下月減息機率已高達６７％，消息帶動北水流入內銀，而獲中證監審核通過發行優

先股的工行，獲７﹒９５億北水淨流入，股價升１﹒６％，累計六日已有３１﹒９１億北水淨流

入該股，建行亦獲６﹒３億北水買入，股價漲１﹒３％。騰訊起訴遊戲用戶未經許可直播遊戲，

成為內地首例，周二約６﹒５億北水買入該股。

另外，雖然新華保險獲高盛唱好，股價上漲２﹒３％，但仍遭７０７８萬北水沽出，亦有

１４３５萬北水從中信証券淨流出。（ｂｎ）

