《美元走勢－羅明立》減息不利中線走勢，美匯料反復下試９５水準

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒６４ １０８﹒３２ １０８﹒４３

歐元╱美元 １﹒１３１９ １﹒１３０６ １﹒１３１２

英鎊╱美元 １﹒２６９３ １﹒２６７５ １﹒２６８４

美元╱瑞郎 ０﹒９９０３ ０﹒９８８５ ０﹒９８９１

美元╱港元 ７﹒８４３０ ７﹒８３５３ ７﹒８４２７



《美元走勢》儲局將於下周二（１８日）及三（１９日）舉行議息會議。美國總統特朗普繼

續向聯儲局拖壓，他批評局方於去年１２月加息的決定，是具破壞性及錯誤的。另外，特朗普表

示，若中國領導人不參加於６月底舉行的Ｇ２０峰會，美國將會再向中國加徵關稅。美國財長補

充，倘若中方願意就貿易協定作出保證，美方可以就電訊設備政策作改變。投資者正觀望兩國領

導人會否於Ｇ２０會面及重塑兩國貿易關係。投資者普遍預期聯儲局會逐步減息，不利美元中線

走勢，估計美匯指數後市會反復下試９５水準。

日本央行總裁黑田東彥表示，若當地通脹失去升至２％的動力，央行將會進一步放寬政策，

包括可能是進一步下調目前為負數的利率、降低日本國債的收益率、擴大基礎貨幣或增加資產購

買規模。不過，他亦補充目前經濟狀況下，央行並不急於推出進一步的措施。中美貿易談判破裂

，增加投資者的避險需求，加上美元回軟，將令日元上升。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２９０ １﹒１４００ １﹒１２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３５０ １﹒３４００ １﹒３２００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

