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即市新聞

11/06/2019 15:16

《美元走勢－羅明立》減息不利中線走勢，美匯料反復下試９５水準

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６４　　　１０８﹒３２　　　１０８﹒４３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３１９　　　１﹒１３０６　　　１﹒１３１２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６９３　　　１﹒２６７５　　　１﹒２６８４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９０３　　　０﹒９８８５　　　０﹒９８９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３０　　　７﹒８３５３　　　７﹒８４２７

　　《美元走勢》儲局將於下周二（１８日）及三（１９日）舉行議息會議。美國總統特朗普繼
續向聯儲局拖壓，他批評局方於去年１２月加息的決定，是具破壞性及錯誤的。另外，特朗普表
示，若中國領導人不參加於６月底舉行的Ｇ２０峰會，美國將會再向中國加徵關稅。美國財長補
充，倘若中方願意就貿易協定作出保證，美方可以就電訊設備政策作改變。投資者正觀望兩國領
導人會否於Ｇ２０會面及重塑兩國貿易關係。投資者普遍預期聯儲局會逐步減息，不利美元中線
走勢，估計美匯指數後市會反復下試９５水準。
　　日本央行總裁黑田東彥表示，若當地通脹失去升至２％的動力，央行將會進一步放寬政策，
包括可能是進一步下調目前為負數的利率、降低日本國債的收益率、擴大基礎貨幣或增加資產購
買規模。不過，他亦補充目前經濟狀況下，央行並不急於推出進一步的措施。中美貿易談判破裂
，增加投資者的避險需求，加上美元回軟，將令日元上升。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２９０　　　１﹒１４００　　　１﹒１２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３５０　　　１﹒３４００　　　１﹒３２００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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