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11/06/2019 08:29

【本港樓市】公營屋供應落後，多名房委倡市建局增建資助出售房屋

　　房委會昨（１０日）舉行公開會議，多名委員關注資助房屋落成量不足，要求增建。
　　居屋、公屋未來５年落成量料大幅落後規劃建屋量，多名房委會委員憂現斷崖式下跌，倡市
區重建局增建資助出售房屋，以及研究於地積比較低的舊屋邨增建「插針樓」。運輸及房屋局局
長陳帆表示，當局正研究舊邨加建方案。《香港經濟日報》

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