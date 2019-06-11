土地審裁處錄得今年第１８、１９宗舊樓強拍申請，恆地（０００１２）分別就石硤尾耀東
街１至２號、及９至１４號舊樓申請強拍，估值共逾２﹒６億元。
申請文件顯示，耀東街１至２號現為２幢４層高唐樓，地下作商舖，其餘樓面主要用作住宅
，僅餘下１伙未能收購，該單位市值約８１０萬元。而耀東街９至１４號則為３幢４層高商住舊
樓，尚餘３伙未能購入，涉及三組小業主。該批申請舊樓樓齡均逾６５年，發展商均已收購約
８７﹒５％業權，地盤面積合共約１﹒０２萬平方呎。《香港經濟日報》
11/06/2019 08:30
【本港樓市】恒地（０００１２）就石硤尾舊樓申請強拍
土地審裁處錄得今年第１８、１９宗舊樓強拍申請，恆地（０００１２）分別就石硤尾耀東
街１至２號、及９至１４號舊樓申請強拍，估值共逾２﹒６億元。
申請文件顯示，耀東街１至２號現為２幢４層高唐樓，地下作商舖，其餘樓面主要用作住宅
，僅餘下１伙未能收購，該單位市值約８１０萬元。而耀東街９至１４號則為３幢４層高商住舊
樓，尚餘３伙未能購入，涉及三組小業主。該批申請舊樓樓齡均逾６５年，發展商均已收購約
８７﹒５％業權，地盤面積合共約１﹒０２萬平方呎。《香港經濟日報》
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