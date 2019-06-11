【本港樓市】恒地（０００１２）就石硤尾舊樓申請強拍

土地審裁處錄得今年第１８、１９宗舊樓強拍申請，恆地（０００１２）分別就石硤尾耀東

街１至２號、及９至１４號舊樓申請強拍，估值共逾２﹒６億元。

申請文件顯示，耀東街１至２號現為２幢４層高唐樓，地下作商舖，其餘樓面主要用作住宅

，僅餘下１伙未能收購，該單位市值約８１０萬元。而耀東街９至１４號則為３幢４層高商住舊

樓，尚餘３伙未能購入，涉及三組小業主。該批申請舊樓樓齡均逾６５年，發展商均已收購約

８７﹒５％業權，地盤面積合共約１﹒０２萬平方呎。《香港經濟日報》

