【本港樓市】陳帆：樓市變化基於很多因素，逃犯例修訂無直接影響

運輸及房屋局局長陳帆昨（１０日）出席房委會周年特別會議後，被問到日前的反修訂《逃

犯條例》會否影響本港樓市，他表示樓市的變化是基於很多因素，未會有直接影響。

陳氏指，局方亦會密切留意房屋供應及整體樓市發展。此外，陳氏指未來數年房屋供應會出

現短缺，政府會盡力覓更多土地，加快興建公營房屋，亦會與非牟利組織合作，提供更多過渡性

房屋等。《香港經濟日報》（ｚｚ）

