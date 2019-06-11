【本港樓市】政府２００億購社福設施，羅致光：督委會將監察運作

政府研以２００億元計劃購入１５８個物業作社福用途，預計最快明年第一季購入首批物業

，勞工及福利局局長羅致光表示，暫未具體物色任何物業，並會由督導委員會負責監察，確保公

帑運用得當。

羅致光指，購買物業時考慮到不同地區的服務需要及短缺，強調以２００億元購買物業只屬

短期措施，倘要透過修訂賣地條款加入興建福利設施的要求，預計需時４年或以上，難以即時解

決現有需求。《香港經濟日報》

