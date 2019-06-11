政府研以２００億元計劃購入１５８個物業作社福用途，預計最快明年第一季購入首批物業
，勞工及福利局局長羅致光表示，暫未具體物色任何物業，並會由督導委員會負責監察，確保公
帑運用得當。
羅致光指，購買物業時考慮到不同地區的服務需要及短缺，強調以２００億元購買物業只屬
短期措施，倘要透過修訂賣地條款加入興建福利設施的要求，預計需時４年或以上，難以即時解
決現有需求。《香港經濟日報》
11/06/2019 08:52
【本港樓市】政府２００億購社福設施，羅致光：督委會將監察運作
政府研以２００億元計劃購入１５８個物業作社福用途，預計最快明年第一季購入首批物業
，勞工及福利局局長羅致光表示，暫未具體物色任何物業，並會由督導委員會負責監察，確保公
帑運用得當。
羅致光指，購買物業時考慮到不同地區的服務需要及短缺，強調以２００億元購買物業只屬
短期措施，倘要透過修訂賣地條款加入興建福利設施的要求，預計需時４年或以上，難以即時解
決現有需求。《香港經濟日報》
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
|FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
|生財有道10/06/2019
《開市Good Morning》曾永堅：港股250天線見阻力
|國際動態10/06/2019
約翰遜倡扣起分手費 迫歐盟再談判
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰