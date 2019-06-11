《經濟通通訊社１１日專訊》萬科置業（香港）旗下屯門掃管笏上源Ｇｒａｎｄ
ＬｅＰｏｎｔ今日上載新價單，涉及１４２伙，折實平均呎價為１２４８１元。
項目涵蓋一房至三房單位，實用面積介乎３５３至７３８平方呎。不同戶型中，一至兩房單
位佔六成。單位售價介乎５５５萬至１１０７﹒９萬元，價單內單位以１２０天最高１６％折扣
率計算，折實價４６６﹒２萬至９３０﹒６萬元。
萬科於上源項目共售出８７３伙，３至５月成交平均呎價為１２３７８元，項目套現５５億
港元。（ｔｆ）
11/06/2019 13:04
【本港樓市】萬科置業上源加推１４２伙，折實均價１２４８１元
《經濟通通訊社１１日專訊》萬科置業（香港）旗下屯門掃管笏上源Ｇｒａｎｄ
ＬｅＰｏｎｔ今日上載新價單，涉及１４２伙，折實平均呎價為１２４８１元。
項目涵蓋一房至三房單位，實用面積介乎３５３至７３８平方呎。不同戶型中，一至兩房單
位佔六成。單位售價介乎５５５萬至１１０７﹒９萬元，價單內單位以１２０天最高１６％折扣
率計算，折實價４６６﹒２萬至９３０﹒６萬元。
萬科於上源項目共售出８７３伙，３至５月成交平均呎價為１２３７８元，項目套現５５億
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