【企業盈警】ＤＣＢ料全年溢利及全面收益總額按年跌４５％

《經濟通通訊社１１日專訊》ＤＣＢ控股（０８０４０）發盈警，集團預期截至今年３月

３１日止年度錄得之溢利及全面收益總額（撇除一次性非經常上市開支）將按年減少約４５％。

主要由於（ｉ）毛利率由上年度的約１２﹒５％減少至本年度的約９﹒４％，主要由於上年

度所承接之若干項目有較高之毛利率及本年度若干項目之成本超支；（ｉｉ）行政開支由上年度

的約１０７０萬元增加至本年度的約１７７０元，主要因本年度勞工成本、租金及差餉以及法律

及專業費用增加。

年度業績預期將於本月１７日或前後刊發。（ｂｎ）

