【企業盈喜】易易壹金融（００２２１）料全年業績轉虧為盈

《經濟通通訊社１１日專訊》易易壹金融（００２２１）發盈喜，預期截至今年３月底止年

度業績轉虧為盈，其中是由於與去年度相比，按公平值經損益入帳之金融資產的淨虧損減少，以

及於期內出售附屬公司而產生的收益。（ｋｉ）

