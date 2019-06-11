《經濟通通訊社１１日專訊》易易壹金融（００２２１）發盈喜，預期截至今年３月底止年
度業績轉虧為盈，其中是由於與去年度相比，按公平值經損益入帳之金融資產的淨虧損減少，以
及於期內出售附屬公司而產生的收益。（ｋｉ）
11/06/2019 17:32
【企業盈喜】易易壹金融（００２２１）料全年業績轉虧為盈
《經濟通通訊社１１日專訊》易易壹金融（００２２１）發盈喜，預期截至今年３月底止年
度業績轉虧為盈，其中是由於與去年度相比，按公平值經損益入帳之金融資產的淨虧損減少，以
及於期內出售附屬公司而產生的收益。（ｋｉ）
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