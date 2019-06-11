【企業盈警】新世紀集團料全年純利將按年大幅減少逾８０％

《經濟通通訊社１１日專訊》新世紀集團（００２３４）發盈警，預期截至今年三月底止年

度純利將按年大幅減少超過８０％。

集團指，純利錄得大幅減少，主要由於按公平價值計入損益的股權投資的已變現及未變現虧

損淨額；郵輪租賃服務收入減少；投資物業的公平價值收益減少；匯兌虧損；行政開支增加；及

遞延稅項費用增加所致。（ｓｋ）

