《經濟通通訊社１１日專訊》星展香港公布最新定存利率，由６月１０日起，全新資金２０
萬港元或以上，３個月利率維持兩厘，而４個月定存利率由兩厘上調至２﹒０５厘，而６個月則
由兩厘上調至２﹒１厘。
另外，以全新資金１０萬元人民幣或以上，開立３個月或６個月人民幣定存，分別可享高達
２﹒１厘或２﹒４厘。（ｓｋ）
11/06/2019 18:54
【港元利率】星展香港：６個月港元定存利率上調至２﹒１厘
《經濟通通訊社１１日專訊》星展香港公布最新定存利率，由６月１０日起，全新資金２０
萬港元或以上，３個月利率維持兩厘，而４個月定存利率由兩厘上調至２﹒０５厘，而６個月則
由兩厘上調至２﹒１厘。
另外，以全新資金１０萬元人民幣或以上，開立３個月或６個月人民幣定存，分別可享高達
２﹒１厘或２﹒４厘。（ｓｋ）
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