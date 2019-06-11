【港元利率】星展香港：６個月港元定存利率上調至２﹒１厘

《經濟通通訊社１１日專訊》星展香港公布最新定存利率，由６月１０日起，全新資金２０

萬港元或以上，３個月利率維持兩厘，而４個月定存利率由兩厘上調至２﹒０５厘，而６個月則

由兩厘上調至２﹒１厘。

另外，以全新資金１０萬元人民幣或以上，開立３個月或６個月人民幣定存，分別可享高達

２﹒１厘或２﹒４厘。（ｓｋ）

