《小傳日記》神州放水谷基建，魚缸力破牛熊線！

《小傳日記》「孖屐」繼續憧憬美聯儲「放鴿」，加上美墨達成協議，花旗國嗰邊連升五日

。道指收升７８點報２６０６２點。納指收報７８２３點漲８１點。標指走高１３點報

２８８６點。

魚缸今朝高開９８點報２７６７７點，其後喺Ａ場升勢帶動下愈升愈有，最多升２７９點，

見２７８５７點，全日收報２７７８９，升２１０點，升幅近１巴仙，破２５０天線（約

２７７４７點），主板成交９１６﹒０２億銀微跌唔夠半巴仙。國貨收報１０６２０，升

９３點，升幅近１巴仙。

Ａ場同樣造好，上證綜合指數報２９２５，升７３點，升逾２﹒５巴仙，成交

２５４４﹒８０億銀人仔。

大隻藍戰士普漲，大象（００００５）牛皮，全日升２毫子，報６５﹒４５銀。有指阿里巴

巴最快會喺下半年嚟香江申請第二上市，並已選擇大行中金同埋瑞信做牽頭，安排佢喺香江發行

股票，生發發（００３８８）今日氣勢強勁，升破百天線（約２５９﹒２９銀），全日升近３巴

仙，報２６４﹒８銀，連升四日累漲８巴仙，勁！ＱＱ（００７００）揚近半巴仙，報

３４４﹒６銀。國資委副主任趙愛明兼任洪斌出席有關５Ｇ產業嘅研討會，強調會加強自主創新

同埋合作，祖國移動（００９４１）全日跌毫半子，報６９﹒９銀。ＡＩＡ（０１２９９）升

１巴仙，報７７﹒１銀。



＊鴻海系炒起富智康最醒，孖屐料減息磚頭佬得益＊



寶島國民黨噚日公布第１５任總統副總統初選名單，總共有５名候選人，其中包括鴻海董事

長郭台銘。鴻海系今日炒起，富智康（０２０３８）急升９巴仙，報０﹒９６銀。鴻騰精密

（０６０８８）同訊智海（０８０５１）分別升近２巴仙，分別報３﹒１３銀及８﹒３５銀。雲

智匯（０１０３７）就自己走低約７巴仙，報０﹒５５銀。

花旗國就業職位增長大幅放緩，「孖屐」對聯儲局「放鴿」嘅預期增加，香江磚頭佬得缸友

Ｌｉｋｅ，新世界（０００１７）揚逾２巴仙，報１２﹒２２銀。恆地（０００１２）走高逾半

巴仙，報４１﹒５銀。新地（０００１６）微升２毫子，報１２９﹒１銀。恆隆地產

（００１０１）升逾１巴仙，報１７﹒７６銀。



＊阿爺今准奏基建齊高收，手機佬炒高孖寶齊造好＊



阿爺最新出咗個政策通知，表示一啲專項債券可以為基建項目提供融資服務，即係間接「課

金」起工程，阿爺准奏要谷ＧＤＰ，一眾基建梗係跟足指示炒起，中鐵（００３９０）飛起近８

巴仙，報６﹒２１銀。中鐵建（０１１８６）急急漲逾７巴仙，報１０﹒０８銀。中建築

（０３３１１）踢高近５巴仙，報８﹒３４銀。中建材（０３３２３）高收逾７巴仙，報

６﹒４５銀。海螺水泥（００９１４）都進帳逾５巴仙，報４７﹒１銀。

今日「孖屐」顯著造好，唯獨丘仔（０１４７８）因為個出貨量問題而拖累股價表現，全日

要跪低近４巴仙，報６﹒０４銀。其他手機佬一於繼續炒上，「藍籌孖寶」瑞聲（０２０１８）

反彈近３巴仙報４３﹒６銀，舜宇（０２３８２）升逾２巴仙收７３﹒６銀；比亞迪電子

（００２８５）一齊跟漲逾４巴仙，報１１﹒１４銀；通達集團（００６９８）今日都升逾

３巴仙，報０﹒６３銀。



＊養老新消息內險真招績，央媽穩軍心內銀走勢得＊



神州養老業真係一日比一日龐大，無論健康、金融、飲食、娛樂全部都係搵錢機會，剛剛係

神州嘅人力資源社會保障部就話，會同財政部研究養老保險嘅第三支柱政策文件，內險立即聞歌

起舞，平保（０２３１８）漲近２巴仙，報８８﹒７５銀。國壽（０２６２８）飛起逾１巴仙，

報１８﹒５銀。太平（００９６６）及財險（０２３２８）均都升起約２巴仙，報２０﹒４５銀

及８﹒５１銀。新華保險（０１３３６）彈逾２巴仙，報３５﹒８銀。

早一排包商銀行被人接管，搞到人心惶惶咁款，今日神州媒體話，央媽現階段希望穩定軍心

，對中小型銀行提供定向流動性支持嘅承諾，包括定向降準、ＭＬＦ、ＳＬＦ等等，阿爺拍心口

，內銀立即跟上，建行（００９３９）抽高逾１巴仙，報６﹒３９銀。工行（０１３９８）飛起

近２巴仙，報５﹒７７銀。中行（０３９８８）漲逾半巴仙，報３﹒２６銀。交行

（０３３２８）升近１巴仙，報６﹒３銀。招行（０３９６８）彈逾１巴仙，報３８﹒５５銀。

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