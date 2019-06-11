《真知灼見－溫灼培》英揆爭奪戰下的英鎊

《真知灼見》英國保守黨內有意角逐黨魁的議員共有１０位，當然包括被認為是黨魁大熱的

前外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ），另外也有主張「軟脫歐」的現外相候俊偉

（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ）及承認於２０年前曾吸毒的環境大臣高文浩（Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｇｏｖｅ）。據理解，本周四（１３日），英國保守黨內的議員將舉行首輪投票，並於本月１８

日、１９日及２０日，再舉行多輪投票，每次投票會把不足票數支持的角逐者篩選離去。到６月

２２日，理論上將只會剩下２位角逐者進入最後階段，而這２位將會作出公開辯論讓全體

１２﹒４萬名保守黨員，聽取他們的「脫歐」政綱後，再作投票以決定哪一位將成為保守黨主席

。誰人成為保守黨主席，將自動成為英國首相接替文翠珊，並帶領英國「脫歐」。



＊１２﹒４萬黨員投票，當選者即成為英國首相＊



就昨天（１０日）所見，約翰遜得到保守黨３１３位全體議員中的６４個提名入票，提名他

角逐黨魁。候俊偉及高文浩則各得３５提名人票。他們３位是獲最高提名票的３名議員，也就是

說，幾可肯定約翰遜、候俊偉及高文浩將可進入較後的角逐階段。由於候俊偉與高文浩同時表態

支持「軟脫歐」，倘他們任何一人落選，這些支持票也很有可能歸入他們的其中一人，屆時可想

像將會成為約翰遜的強大競敵。另外，根據民調機構ＹｏｕＧｏｖ於６月４日所作調查，訪問了

６１８位保守黨員得出來的結果顯示，有３４％表態支持約翰遜，遠遠拋離得７％排第二最高支

持率的候俊偉。



＊約翰遜與候俊偉對決機會大，７月２２日揭曉＊



從現在情況觀察，到保守黨黨魁的最後角逐，很大機會將會是由約翰遜為首的「硬脫歐」派

（支持無協議下「脫歐」），與候俊偉為代表的「軟脫歐」派的對待。誰能勝出由於不單只是由

保守黨內區區３１３位議員作決定，相反是由全體１２﹒４萬名的保守黨員作決定。所以是次選

黨魁的結果也可視作為一次小公投，一次重要的民意表達。相信一旦有了結果，不論是「硬脫歐

」派或「軟脫歐」派勝出，將能使保守黨內議員變得更清楚民意，更團結一致帶領英國作出正確

的「脫歐」決定。過去文翠珊政府提出任何「脫歐」方案均遭國會否決，是因為不單是整體英國

國會內的全體６５０位議員本身對如何「脫歐」顯得相當分化，就是保守黨內也是分化。但如保

守黨內一旦變得團結，相信英國「脫歐」的路向將會變得清晰。並在１０月３１日的期限把「脫

歐」方案落實也將變得有可能。



＊投票有結果前，鎊匯１﹒２５至１﹒２９徘徊＊



誰將成為保守黨黨魁的最終結果將於７月２２日揭曉，所以建議大家投資者要緊記這日子。

如最終是由約翰遜勝出，提防英鎊將急跌邁向１﹒２０美元方向。相反，如候俊偉勝出，則不排

除英鎊將有較大上升空間，並重上１﹒３５美元水平。不過，就未來一個月，技術上料英鎊較大

機會仍只維持於１﹒２５至１﹒２９美元窄幅徘徊，等待保守黨內的投票結果。或許大家會錯覺

認為英國的事情只影響英鎊，但如果英國最終選擇了無協議下「脫歐」，歐元區經濟也會被其拖

下來。屆時英鎊歐元同時大跌下，美元將有機會呈現大升，影響下人民幣料將同會受壓力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

