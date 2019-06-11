《經濟通通訊社１１日專訊》核心區舖位受重視，消息指，連鎖快餐店麥當勞放售旗下尖沙
咀星光行舖位，獲投資者出價約９億元洽購。
據了解，洽購的財團包括舖王鄧成波，更有傳他成功購入。翻查資料，他早年亦曾購入星光
行地庫，２０１２年波叔以約６﹒４５億元購入星光行地庫２﹒８萬平方呎樓面，其後沽出獲利
。不過鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇稱未有購入星光行地下舖位。（ｈｌ）
11/06/2019 09:02
【本港樓市】麥當勞放售星光行舖傳獲９億洽購
《經濟通通訊社１１日專訊》核心區舖位受重視，消息指，連鎖快餐店麥當勞放售旗下尖沙
咀星光行舖位，獲投資者出價約９億元洽購。
據了解，洽購的財團包括舖王鄧成波，更有傳他成功購入。翻查資料，他早年亦曾購入星光
行地庫，２０１２年波叔以約６﹒４５億元購入星光行地庫２﹒８萬平方呎樓面，其後沽出獲利
。不過鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇稱未有購入星光行地下舖位。（ｈｌ）
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