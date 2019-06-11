中央擬加大基建投資，港股升２１０點報２７７８９，破２５０天線

《經濟通通訊社１１日專訊》受惠中國五月出口數據勝預期，加上有傳美國將推遲實施華為

的禁令，港股昨日急漲６１３點，報２７５７８點，破十天線（２７１０２點）及廿天線

（２７４９７點）。隨著美國下月減息機率已高達６７％，美股已連升五日，港股今早高開９８

點。

隔晚（１０日）有消息指阿里巴巴將呈上市申請，更有分析認為，阿里上市或會令港股日均

成交增加，並吸引更多大型科企來港上市，刺激港交所（００３８８）拾級而上，而本地地產股

亦炒作聯儲局減息，港股午後最多急漲２７９點，高見２７８５７點，收復２５０天線

（２７７４７點），最終全日進帳２１０點或０﹒７６％，報２７７８９點。主板成交９１６億

元，較昨日大致相若。

國指報１０６２０點，漲９３點或０﹒８９％。

中央下發文件，允許將地方政府專項債券作為符合條件的重大項目資本金，突破此前專項債

使用範圍限制，反映當局擬再利用基建刺激經濟，上證綜指全日急彈７３點或２﹒５８％，報

２９２５點。深成指漲３２５點或３﹒７４％，報９０３７點。



＊港交所收復５０天及百天線，維他奶連續三日破頂＊



外電引述知情人士表示，阿里巴巴計劃在未來數周向港交所提交正式上市申請，港交所全日

急漲２﹒６４％，報２６４﹒８元，收復５０天（２６３﹒６元）及１００天線

（２５９﹒２９元）。阿里系股份亦見追捧，阿里健康（００２４１）漲３﹒６５％，報

７﹒６７元。阿里影業（０１０６０）升４﹒９７％，報１﹒６９元。高鑫零售（０６８０８）

微升０﹒１４％，報７元。

重磅股方面，匯控（００００５）揚０﹒３１％，報６５﹒４５元。騰訊（００７００）走

高０﹒４７％，報３４４﹒６元。中移動（００９４１）軟０﹒２１％，報６９﹒９０元。友邦

（０１２９９）升１﹒０５％，報７７﹒１０元。

內需股亦隨市造好，蒙牛（０２３１９）急升３﹒２１％，報３０﹒７５元，為表現最佳藍

籌。維他奶（００３４５）漲２﹒４８％，報４５﹒４５元，為全日最高位兼連續三日破頂。康

師傅（００３２２）揚１﹒５７％，報１２﹒９２元。統一（００２２０）走高０﹒９６％，報

８﹒４１元。旺旺（００１５１）逆市軟０﹒３４％，報５﹒８９元。



＊中央谷基建水泥股全線急漲，郭台銘概念股再熱炒＊



中央允許將地方政府專項債券作為符合條件的重大項目資本金，市場估計有助拉動基建投資

增，基建鐵路股全線急漲，中鐵（００３９０）飆７﹒８１％，報６﹒２１元，為升幅最大國指

成份股。中交建（０１８００）走高４﹒８５％，報７﹒３５元。中鐵建（０１１８６）漲

７﹒２３％，報１０﹒０８元。中車（０１７６６）走高３﹒６７％，報６﹒７８元。中車時代

（０３８９８）揚１﹒６８％，報４２﹒３５元。

水泥股亦有追捧，海螺水泥（００９１４）揚４﹒７８％，報４７﹒１元。潤泥

（０１３１３）升３﹒４７％，報７﹒４５元。中建材（０３３２３）走高７﹒１４％，報

６﹒４５元。西部水泥（０２２３３）漲７﹒５５％，報１﹒１４元。

Ａ股急漲，中資券商股全線急升，海通證券（０６８３７）走高７﹒７３％，報８﹒６４元

。中信証券（０６０３０）漲４﹒９１％，報１４﹒９６元。中國銀河（０６８８１）揚

７﹒７５％，報４﹒４５元。華泰六八八六（０６８８６）升４﹒７５％，報１２﹒８元。中信

建投（０６０６６）走高４﹒２９％，報５﹒８４元。

鴻海董事長郭台銘參選國民黨黨內總統初選，鴻海系再度熱炒，富智康（０２０３８）飆９

﹒０９％，報０﹒９６元。鴻騰精密（０６０８８）揚１﹒９５％，報３﹒１３元。訊智海（０

８０５１）揚１﹒７１％，報８﹒３５元。雲智匯科技（０１０３７）逆市挫６﹒７８％，報０

﹒５５元。（ｔｔ）

