《雅談保險－吳詩雅》可扣稅延期年金增添退休保障

《雅談保險》最近一齣超級英雄系列電影的熱潮席捲全城，戲內的英雄們都身懷絕技，奮勇

戰鬥。忽發奇想，當他們決定退下戰場，又會如何準備他們的退休生活？相信超級英雄與我們都

一樣渴望能有安穩生活，與至親享受無憂的銀髮生活，但前題需要有充裕的儲蓄，而透過投保延

期年金「自製長糧」，就可為退休生活提供長期的穩定入息。

在我們退休後，就會失去來自工作的穩定收入，而年金就可以填補部分入息缺口。所謂年金

，其實是一種為退休而設的長期保險產品，投保人在繳付保費後，就可即時或於指定年期或年齡

，分期獲得現金收入，直至保單期滿或終身派發，猶如退休後繼續有糧出。



＊自製退休長糧保入息＊



政府於四月推出「可扣稅延期年金計劃」，不僅可作為規劃退休的工具，更可減輕稅務負擔

，並具有多項優點。首先，可扣稅延期年金計劃由不同的保險公司提供，其供款期、累積期、供

款金額、提取年齡及入息期等都各有不同，讓市民可按退休目標及負擔能力選擇，。延期年金較

適合年輕人或在職人士，因設有累積期，故投保人可選擇一筆過繳付或分期供款，讓資金積存生

息，待指定年期或年齡才開始分期領取年金。

至於已有一筆資產的退休人士，則可考慮「即期年金」。由於即期年金沒有累積期，投保人

一筆過繳付保費後，即可在保單生效後領取年金收入，為讓較年長的投保人提供多一份穩定收入

。

投資風險方面，年金計劃設有保證回報（回報率因應不同保險公司而定），不管投資市場日

後的走勢如何，投保人在退休後都可於入息期內獲派保單訂明的保證年金收入，比較切合一些風

險胃納較低的人士的需要。



＊可享６萬元扣稅上限＊



除了可提升退休保障，市民凡投保「合資格延期年金」產品，有關合資格保費就可享稅務扣

除，每年度每位納稅人的扣稅上限為６萬港元（惟上限須與強積金自願性供款合併計算）。此外

，部分年金產品可容許投保人自由選擇一系列附加保障，以應付因疾病、傷殘及意外而引起的額

外開支，令保障更全面完善。

在電影中，平凡的市民可依賴超級英雄維持世界和平，但現實生活裡，我們就必需靠自己創

建安穩的退休生活，而投保年金可為未來創造長期穩定的入息，再配合其他金融產品綜合互補，

就能應對不同的退休理財需要。《保誠首席客戶及市場拓展總監》

