【移交逃犯】特首辦及律政司指接到恐嚇電話要求撤回修例

《經濟通通訊社１１日專訊》特首辦及律政司辦公室今日在中午開始收到多個恐嚇電話，要

求撤回《逃犯條例》修訂草案，否則會傷害行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及其家人之安

全。兩個部門都已報警處理。消息指，有關職員已落口供。（ｃｗ）（ｚｚ）

