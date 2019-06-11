《經濟通通訊社１１日專訊》特首辦及律政司辦公室今日在中午開始收到多個恐嚇電話，要
求撤回《逃犯條例》修訂草案，否則會傷害行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及其家人之安
全。兩個部門都已報警處理。消息指，有關職員已落口供。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/06/2019 18:37
【移交逃犯】特首辦及律政司指接到恐嚇電話要求撤回修例
《經濟通通訊社１１日專訊》特首辦及律政司辦公室今日在中午開始收到多個恐嚇電話，要
求撤回《逃犯條例》修訂草案，否則會傷害行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及其家人之安
全。兩個部門都已報警處理。消息指，有關職員已落口供。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
|生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
|FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰