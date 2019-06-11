《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥今早在行政會議前見記者時表示，行政長官
雖然作為移交逃犯時的最後把關，但若法庭裁定不同意移交，行政長官也不可越過裁決進行移交
，否則即演變成行政長官凌駕法律的局面，相信任何一任行政長官都不會這樣做。（ｃｗ）（ｚ
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11/06/2019 10:58
【移交逃犯】林鄭：若法庭不批准移交，特首也不可越過裁決
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥今早在行政會議前見記者時表示，行政長官
雖然作為移交逃犯時的最後把關，但若法庭裁定不同意移交，行政長官也不可越過裁決進行移交
，否則即演變成行政長官凌駕法律的局面，相信任何一任行政長官都不會這樣做。（ｃｗ）（ｚ
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