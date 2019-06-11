【峯搶手機】許智峯被判２４０小時社服令及罰款３８００元

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會議員許智峯涉嫌於去年４月，在立法會「一地兩檢」法

案委員開會時搶去保安局女職員的手機。他被控的３項控罪，包括犯罪或不誠實意圖取用電腦、

普通襲擊和阻礙公職人員執行公務均罪名成立。裁判官今早就其成立的控罪判刑，許智峯被判接

受２４０小時社會服務令，以及罰款３８００元。不過，裁判官對許智峯是否真誠後悔、重犯的

可能性均表示質疑。

判決指，許智峯在不誠實取用電腦罪被判處２４０小時社會服務令、普通襲擊罰款３０００

元，阻礙公職人員執行公務罰款８００元。（ｃｗ）（ｚｚ）

