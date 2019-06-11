【移交逃犯】鍾國斌倡修例後先暫緩執行，並即與內地商長期協議

《經濟通通訊社１１日專訊》自由黨黨魁鍾國斌出席電台節目時表示，支持港府修訂《逃犯

條例》。他認同全國港澳研究會副會長劉兆佳所指，事件已提升至外交層面，已非港府可以處理

，因中央會認為今次是外國勢力影響本地立法，涉及到主權問題，若果撤回，等同「跪低」。

鍾國斌建議，中央既要通過條例，港府可在修例後延期執行，然後立即與內地、台灣及澳門

商討長期協議，並在現屆政府任期內完成。他指，大陸與台灣之間、中國與多個西方國家已有長

期協議可作參考，相信要做並不困難。（ｃｗ）（ｚｚ）

