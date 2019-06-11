【移交逃犯】立法會將暫時關閉示威區，由即時起直至另行通知

《經濟通通訊社１１日專訊》《逃犯條例》修訂草案將於明日（１２日）恢復二讀。立法會

行管會 決定，將暫時關閉立法會示威區，由即時起直至另行通知。

秘書處已就立法會所面對的保安風險與警方聯絡，並已尋求警方協助，在有需要時維持指定

示威區及立法會廣場（的公共秩序，以確保持不同意見的人士可在安全的環境下表達意見。根據

警方的意見，秘書處建議而行管會已通過下述特別安排。

第一，暫時關閉示威區及要求警方協助，由即時起直至另行通知，立法會要求警方在示威區

及圓鼓底其他範圍候命和巡邏，以處理突發事件。

秘書處發出的文件指，作出此項安排是考慮到示威區內很多鐵馬和人造植物屏障以及立法會

廣場入口的閘欄均遭到破壞，須進行維修，故此沒有足夠的實體屏障協助維持示威區的秩序。此

外，示威區內進行的維修工程會對公眾構成潛在危險；及鑒於６月９日及１０日衝擊立法會綜合

大樓的人士的暴力行為，以及在多個社交媒體網站上傳播的威脅訊息，立法會綜合大樓在即將審

議《２０１９年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》的立法會會議期間再受衝

擊的風險很高。秘書處保安人員沒有受過處理類似集會及衝擊綜合大樓事件的訓練，亦沒有配備

這方面的裝備。

秘書處指，儘管關閉示威區，但圓鼓範圍的車輛通道會維持開放，供綜合大樓使用者上落。

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