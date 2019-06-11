《經濟通通訊社１１日專訊》立法會主席梁君彥表示，將預留６６小時審議修例草案，預計
下周四表決。他又指，有關決定已參考「一地兩檢」條例審議所用時間，料十分足夠。（ｆｗ）
（ｚｚ）
11/06/2019 15:30
【移交逃犯】梁君彥：預留６６小時審議修例草案，預計下周四表決
《經濟通通訊社１１日專訊》立法會主席梁君彥表示，將預留６６小時審議修例草案，預計
下周四表決。他又指，有關決定已參考「一地兩檢」條例審議所用時間，料十分足夠。（ｆｗ）
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