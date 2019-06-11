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即市新聞

11/06/2019 16:10

《股金豐采－涂國彬》不明朗因素下，油銅維持震盪

　　《股金豐采》貿易戰陰霾持續，經濟增長放慢擔憂困擾著商品市場，需求端前景疲弱給油價
和銅價帶來明顯的壓力。油價原本跟隨其他風險資產，從年初開始做出反彈，紐油一度在４月突
破６５美元，並連續上漲四個月，累積了逾三成的漲幅。倫銅也同樣做出反彈，但動力不及油價
，只在年初頭兩個月收高，隨後主要以震盪為主。
　
＊貿易戰前景不明＊
　
　　但隨著貿易戰在５月開始升級，油銅均面臨明顯的沽壓。油價自高位開始回落，已經跌破
５５美元，本月初一度測試５０美元的支持。銅價則連續下跌三個月，５月的跌幅更是擴大至
９﹒１２％。目前正在反覆測試５８００美元的支持，上周五（７日）更一度低見５７４０美元
。雖然投資者憧憬全球央行掀起減息潮，而目前的確有澳大利亞、新西蘭等國邁出減息的第一步
，而美聯儲減息的預期亦升溫，加上美墨暫停加徵關稅，市場情緒改善，風險資產包括股市和商
品獲得支持，但油銅反彈力度有限，並未改變當前的弱勢。眼下，中美至今未有利好消息傳出，
只能靜待月底雙方領導人在Ｇ２０的會面，至於能否真的達成協議仍是未知數。
　
＊關注產油國減產決定＊
　
　　此外，影響油價的還有其他因素，近期關鍵的是供應端，即產油國對於是否延長減產的決定
。沙特表示目前俄羅斯還未決定是否延長減產至年底，這樣的不確定性更是給原本就受貿易戰困
擾的油價雪上加霜，走勢相當不明朗，且波幅將擴大。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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