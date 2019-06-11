《神州經脈》人行發央票穩匯市，專項債解禁谷經濟，外資六日流入

《神州經脈》內地政策轉向，中央下發文件，允許將地方政府專項債券作為符合條件的重大

項目資本金，突破此前專項債使用範圍限制，不但超出市場預期，更顯示當局再利用基建刺激經

濟。滬深股市在基建板塊受惠國策大升之下，升幅逐漸被拉大，盤中隨著大量外資流入Ａ股，券

商及釀酒兩大板塊集體暴漲，滬綜指愈升愈有，時隔一星期後重回二千九，滬綜指最終全日急彈

２﹒５８％，為一個月以來最大升幅，收報２９２５﹒７２％，至於科技股升勢更為凌厲，人造

肉、氫能源、稀土等熱門概念爆發，刺激深市升得更猛，深成指全日暴升３﹒７４％，報

９０３７﹒６７點，突破九千關，創業板指更飆３﹒９１％。

外資全日通過陸股通向Ａ股流入６９﹒４６億元（人民幣．下同），是連續第六個交易日錄

得外資淨流入，累計流入２４４﹒５億元，兩市交投情況亦有好轉，全日成交額５６５５億元，

按日大增５４﹒２％



＊允許地方政府專項債券作為重大項目資本金＊



中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作

的通知》，要求在較大幅度增加專項債券規模基礎上，加強宏觀政策協調配合，保持市場流動性

合理充裕，做好專項債券發行及項目配套融資工作，促進經濟運行在合理區間。

《通知》要求必須堅持結構性去槓桿的改革方向，堅決不搞「大水漫灌」，允許將專項債券

作為符合條件的重大項目資本金，但不得超越項目收益實際水平過度融資。要求專項債券嚴格落

實到實體政府投資項目，不得將專項債券作為政府投資基金、產業投資基金等各類股權基金的資

金來源，不得通過設立殼公司、多級子公司等中間環節注資，避免層層嵌套、層層放大槓桿。

財政部、發改委、人行、審計署、銀保監、中證監有關負責人就《關於做好地方政府專項債

券發行及項目配套融資工作的通知》答記者問。一是合理明確金融支持專項債券項目標準。對沒

有收益的重大項目通過統籌財政預算資金和地方政府一般債券予以支持。對有一定收益且收益全

部屬於政府性基金收入的重大項目由地方政府發行專項債券融資。

二是精準聚焦重點領域和重大項目。重點支持京津冀協同發展、長江經濟帶發展、「一帶一

路」建設、粵港澳大灣區建設、長三角區域一體化發展、鐵路、收費公路、機場、水利工程、生

態環保、醫療健康、水電氣熱等公用事業城鎮基礎設施等。

三是鼓勵和引導銀行機構以項目貸款等方式支持符合標準的專項債券項目建設。鼓勵保險機

構為符合標準的中長期限專項債券項目建設提供融資支持。允許項目單位發行公司信用類債券支

持符合標準的專項債券項目。

四是允許將專項債券作為符合條件的重大公益性項目資本金。



＊人行本月下旬將再在香港發央票＊



人民銀行公告，為完善香港人民幣債券收益率曲線，人民銀行將於６月下旬在香港發行人民

幣央行票據。

人行近期頻繁赴港發行央票，５月成功發行兩期共２００億元央行票據，其中３個月期和１

年期央行票據各１００億元，中標利率分別為３﹒００％和３﹒１０％。截至目前，人行已三次

通過香港金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台發行人民幣央行票據，前兩次分

別為去年１１月和今年２月。

另外，人民銀行公布，今日進行的１００億元７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨淨回籠５００億元。公開市場已錄得連續

第五個交易日淨回籠，累計淨回籠４２００億元。

有分析人士認為，周內人行仍可能縮量對沖到期逆回購，但考慮稅期、政府債券發行繳款、

ＭＬＦ到期、金融監管考核等多因素影響下，下周流動性供求矛盾或比較突出，人行實施加大流

動性投放力度是可以期待的。



＊華為：現在正處於最好的狀態＊



在２０１９亞洲消費電子展上，華為消費者業務首席戰略官邵洋發表演講稱，經過８年的努

力，華為全球累計終端用戶超５億。他又引用任正非的話，指現在不是華為最危險的時候，相反

正處於最好的狀態。

早前外界傳聞華為將在今年下半年推出大屏智能終端，對此，邵洋稱，電視機一定要扔掉遙

控器進行自然交互，一定要跟手機聯動，並且要把手機上的體驗放在電視機上去；其次，電視機

與手機之間，以及電視機與電視機之間一定要無縫打通，可以互相通話，這樣手機和電視就融為

一體了；電視機要成為家里的智能家居控制中心。

日媒《日經亞洲評論》引述美國存儲設備製造商西部數據執行 長指，公司已暫停與華為的

戰略夥伴關係，並全面暫停向該公司發貨，此前華為被美國列入限制供應商供貨的實體清單。西

部數據表示，華為佔該公司收入來源的比重不到１０％，會考慮就恢復與華為貿易尋求許可。



＊格力實名舉報奧克斯＊



格力電器（深：０００６５１）昨日（１０日）在網上實名舉報競爭對手奧克斯空調產品質

素不合格，市場監管總局表示已經注意到該封舉報信，對此高度關注，已於昨日下午通知浙江省

市場監督管理局盡快進行調查核實，將依據調查核實的結果依法依規做出處置，並及時向社會進

行公開。

據內媒引述浙江省寧波市市場監督管理局一位工作人員表示，目前浙江省市場監督管理局和

寧波市市場監督管理局已組成聯合調查組，調查前述實名舉報事件。寧波市鄞州區市場監督管理

局表示，鄞州區市場監督管理局已關注到前述舉報情況，並按照省、市局的要求，配合上級部門

做好相關工作。

中國消費者協會回應稱，此事關涉產品質量和消費者權益，中消協對此高度關注。事件已經

引起廣大消費者的擔憂和不安，也引起有關監管部門高度重視，該協會期待盡早給出結論。同時

，該協會呼籲相關經營者始終樹立「消費者優先」理念，為消費者提供品質可靠的產品和服務，

保障消費者合法權益。

奧克斯空調亦對此發布聲明，指格力既非消費者又非國家監管部門，其聲稱消費者向其舉報

奧克斯產品問題，明顯不合情及不合理，漏洞百出。奧克斯說，正當６１８空調銷售旺季來臨之

際，格力採用詆毀手段，屬於明顯的不正當競爭行為，已向公安機關報案，並將向司法機關提起

訴訟。（ｃａ）

