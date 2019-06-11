《鍾之日記》谷基建重臨，Ａ場急彈高

《鍾之日記》６月１１日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地政策轉風向，為了加大逆周期調節力度，增加有效投資，中共中央辦公廳和國務院辦公

廳發布通知，允許將地方政府專項債券作為符合條件的重大項目資本金，積極鼓勵金融機構提供

配套融資支持，鼓勵專項債券發行時採取本金分期償還方式。此次安排，不但突破此前專項債使

用範圍限制，超出市場預期，更顯示當局利用基建刺激經濟重臨。

滬深股市在基建板塊受惠國策大升之下，升幅逐漸被拉大，盤中隨著大量外資流入Ａ股，券

商及釀酒兩大板塊集體暴漲，滬綜指愈升愈有，時隔一星期後重回二千九，滬綜指最終全日急彈

２﹒５８％，為一個月以來最大升幅，收報２９２５﹒７２％，科技股升勢更為凌厲，刺激深市

升得更猛，深成指全日暴升３﹒７４％，報９０３７﹒６７點，突破九千關，創板更飆近４％。

大市急升有成交配合，兩市全日成交５６５５億元人民幣，按日大增５４﹒２％。外資通過

陸股通向Ａ股流入６９﹒４６億元人民幣，是連續第六個交易日錄得流入，累計流入２４４﹒５

億人民幣。



＊恆指４連升累升１０２７點＊



美股連升五日，港股今早高開９８點，消息指阿里巴巴即將呈上市申請，刺激港交所

（００３８８）拾級而上，加上內地基建相關股造好，恆指收升２１０﹒７點至

２７７８９﹒３４點，為連續第４個交易日上升，累升１０２７﹒８２點。主板成交９１６億元

，較昨日大致相若。



＊國家重啟基建火車頭，加槓桿一去不回頭＊



中央推進專項債支持穩定增加有效投資。通知所指的重大項目，主要是國家重點支持的鐵路

、國家高速公路和支持推進國家重大戰略的地方高速公路、供電、供氣項目。

國家為地方債投入基建開綠燈，鐵路基建股全線爆發，中鐵（００３９０）升７﹒８％，中

鐵建（０１１８６）升７﹒２％，中交建（０１８００）升４﹒９％，中車（０１７６６）升

３﹒７％。

基建加速上馬，建材水泥股連帶落鑊，中國建材（０３３２３）漲７﹒１％，金隅集團

（０２００９）升５﹒６％，海螺水泥（００９１４）升４﹒８％，華潤水泥（０１３１３）升

３﹒５％﹒

花旗發表報告，指專項債新政顯示中央作出了重大的政策轉向，又回到了過去通過基建刺激

經濟的方法，但花旗擔心，中國地方政府或將再度加槓桿，投資者需要重視對地方政府債務負擔

和未來風險。

天風證券報告則認為，預計下半年可用於項目資本金的專項債規模在２５５﹒６４至

７６６﹒９２億元人民幣之間，由於鐵路等項目資本金要求是２０％，樂觀估計可以帶動投資近

萬億元人民幣，不過目前的基建投資總規模已十分龐大，新政綜合帶動作用其實有限，很難逆轉

趨勢。



＊阿里將回歸，料旺港交所＊



阿里巴巴於２０１４年棄港赴美上市，令市場大嘆可惜。但外電引述知情人士表示，阿里巴

巴計劃在未來數周向港交所（００３８８）提交正式上市申請，已經選擇中金公司和瑞信牽頭負

責其香港股份發行。

雖然阿里巴巴尚未敲定具體的籌資目標，但此次發行可能籌集高達２００億美元資金，這一

規模將是香港２０１０年以來最大規模的股票發行。若此次ＩＰＯ成真，將有利於鞏固香港作為

中國科技股上市目的地的地位，並在阿里巴巴與美團點評大打外賣與旅遊補貼戰之際，提升阿里

巴巴的現金儲備。

花旗發報告指，阿里在香港上市將可帶動港交所每股盈利有中單位數增長，假設阿里巴巴股

票交易興趣與騰訊（００７００）相似，料港交所的日均成交量有望因而增加１０％至１５％，

維持港交所「買入」投資評級，目標價３０５元。該行指，最初的影響可能相對較少，因投資者

仍會進行阿里巴巴美股的交易。花旗更指，如果阿里上市成功，其估值將因而得到改善，並預料

有更多在美國上市的中資科技公司考慮到香港上市。

市場憧憬科網龍頭回歸，率先利好港交所股價連日向上，今日盤中已升破百天線

（約２５９﹒２９元）及五十天線（約２６３﹒６２元），終收升２﹒６％。阿里系同樣有支持

，阿里健康（００２４１）漲３﹒６％，阿里影業（０１０６０）更急升５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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