【駐京專電】國務院：允許地方政府專項債券作為重大項目資本金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關

於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，要求在較大幅度增加專項債券規模

基礎上，加強宏觀政策協調配合，保持市場流動性合理充裕，做好專項債券發行及項目配套融資

工作，促進經濟運行在合理區間。

《通知》要求必須堅持結構性去槓桿的改革方向，堅決不搞「大水漫灌」，允許將專項債券

作為符合條件的重大項目資本金，但不得超越項目收益實際水平過度融資。要求專項債券嚴格落

實到實體政府投資項目，不得將專項債券作為政府投資基金、產業投資基金等各類股權基金的資

金來源，不得通過設立殼公司、多級子公司等中間環節注資，避免層層嵌套、層層放大槓桿。

市場化轉型尚未完成、存量隱性債務尚未化解完畢的融資平台公司不得作為項目單位。嚴禁

項目單位以任何方式新增隱性債務。對舉借隱性債務上新項目、鋪新攤子的要堅決問責、終身問

責、倒查責任。

《通知》指出，要合理明確金融支持專項債券項目標準，精準聚焦重點領域和重大項目，積

極鼓勵金融機構提供配套融資支持。



＊重點支持粵港澳大灣區建設＊



《通知》指出，重點支持京津冀協同發展、長江經濟帶發展、「一帶一路」建設、粵港澳大

灣區建設、長三角區域一體化發展、推進海南全面深化改革開放等重大戰略和鄉村振興戰略，以

及推進棚戶區改造等保障性安居工程、易地扶貧搬遷後續扶持、自然災害防治體系建設、鐵路、

收費公路、機場、水利工程、生態環保、醫療健康、水電氣熱等公用事業、城鎮基礎設施、農業

農村基礎設施等領域以及其他納入「十三五」規劃符合條件的重大項目建設。

