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11/06/2019 08:55

【駐京專電】人行月底將再在香港發央票，完善人幣債券收益率曲線

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行公告，為完善香港人民幣債券收
益率曲線，人民銀行將於６月下旬在香港發行人民幣央行票據。
　　人行近期頻繁赴港發行央票，５月成功發行兩期共２００億元（人民幣．下同）央行票據，
其中３個月期和１年期央行票據各１００億元，中標利率分別為３﹒００％和３﹒１０％。截至
目前，人行已三次通過香港金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台發行人民幣央
行票據，前兩次分別為去年１１月和今年２月。

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