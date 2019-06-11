【科創板】科創板首現選用第五套上市標準申報企業

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上交所昨日（１０日）晚披露，澤璟制藥

的科創板上市申請已獲受理，成為第１２０家獲受理企業。

由於仍處於虧損中，澤璟制藥選用了為尚未盈利企業量身定製的第五套上市標準，即：預計

市值不低於４０億元（人民幣．下同），主要業務或產品需經國家有關部門批准，市場空間大，

目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲准開展二期臨床試驗。

對此，澤璟制藥表示，截至報告期末公司估值約為４７﹒５億元。公司多個核心產品市場規

模較大，且已處於ＩＩ╱ＩＩＩ期臨床試驗階段，具備明顯的技術優勢等。

招股書顯示，澤璟制藥成立於２００９年，總部位於蘇州，是一家專注於腫瘤、出血及血液

疾病、肝膽疾病等多個治療領域的創新驅動型化學及生物新藥研發企業。此次預計融資２３﹒８

４億元，擬用於新藥研發、新藥研發生產中心二期工程建設及發展儲備資金。

財務數據顯示，澤璟制藥２０１８年營業收入為１３１﹒１２萬元，淨虧損４﹒４２億元。

截至今年３月３１日，公司累計未分配虧損為１﹒８１億元。

對於尚未盈利且存在累計未彌補虧損的原因，公司表示主要因為仍處於產品研發階段、研發

支出較大，且報告期內因股權激勵計提的股份支付金額較大，導致公司存在較大的累計未彌補虧

損。

