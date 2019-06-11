【人行收水】人行逆回購縮至地量，市場期待下周加大流動性投放

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今日繼續開展逆回購操作，交易量則縮減至１００億

元，創出階段新低。

有分析人士認為，周內人行仍可能縮量對沖到期逆回購，但考慮稅期、政府債券發行繳款、

ＭＬＦ到期、金融監管考核等多因素影響下，下周流動性供求矛盾或比較突出，人行實施加大流

動性投放力度是可以期待的。（ｃａ）

