《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今日繼續開展逆回購操作，交易量則縮減至１００億
元，創出階段新低。
有分析人士認為，周內人行仍可能縮量對沖到期逆回購，但考慮稅期、政府債券發行繳款、
ＭＬＦ到期、金融監管考核等多因素影響下，下周流動性供求矛盾或比較突出，人行實施加大流
動性投放力度是可以期待的。（ｃａ）
11/06/2019 10:21
【人行收水】人行逆回購縮至地量，市場期待下周加大流動性投放
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今日繼續開展逆回購操作，交易量則縮減至１００億
元，創出階段新低。
有分析人士認為，周內人行仍可能縮量對沖到期逆回購，但考慮稅期、政府債券發行繳款、
ＭＬＦ到期、金融監管考核等多因素影響下，下周流動性供求矛盾或比較突出，人行實施加大流
動性投放力度是可以期待的。（ｃａ）
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
|FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
|生財有道10/06/2019
《開市Good Morning》曾永堅：港股250天線見阻力
|國際動態10/06/2019
約翰遜倡扣起分手費 迫歐盟再談判
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰