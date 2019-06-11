【聚焦人幣】分析：人行釋人幣「沒紅線」訊號，Ｇ２０為關鍵時間

《經濟通通訊社１１日專訊》中美貿易摩擦加劇以來，人民幣匯率大幅貶值，結合近期中國

人行行長易綱的表態，人民幣或許已經準備好放棄「７」心理防線。

不過中國監管層近期卻頻頻釋出人民幣匯率「沒有紅線」的訊號，分析人士指出，易綱的表

態強化人民幣可能「破７」的預期，但並不意味著就會造成此前市場擔心的資本明顯外流。這也

得益於中國不斷擴大金融市場對外開放，資本流動仍整體平衡；只要國際收支沒有失衡，人民幣

短期貶壓上升並不足懼，哪怕短暫破七仍會回來。後續需密切關注中間價定價是否出現變化。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，易綱上任行長後首次否認人民幣匯率存在所

謂的「紅線」。由此可見，人行層面正在對各種可能出現的困難做準備，目前人民幣匯率而言，

好消息是美指高位回落，這將在機制上緩解匯率壓力。李劉陽認為，按照去年的經驗，如果月均

外儲的消耗或結售匯逆差能夠保持在相對合理的水平，那麼匯率就有條件保持平滑波動的狀態，

不會因為某個點位的突破而發生質的變化。



＊國際收支平衡更重要＊



如果中美貿易戰進一步升級，經常帳順差很可能在今年轉為逆差，而服務貿易逆差一直處於

較高水平，一旦人民幣破七，可能加劇資本外流，這也是很多市場人士認為監管會守七的理由。

另外２０１５年匯改之後，人民幣曾出現大幅單邊下跌，監管層為維穩匯率消耗了大量外儲，加

上人民幣兩次靠近７元關口而未破，都給市場極大的解讀空間。

而易綱明確表態人民幣匯率沒有紅線，似乎也表明監管層的自信。因為僵化的匯率機制更容

易受到攻擊，而浮動的匯率機制可以很好消化升貶值預期，避免預期累積，最終引發匯率超調。

易綱即強調，人民幣增強彈性對於中國乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作

用。

華泰宏觀李超就表示，匯率不存在所謂「保七保八」的底線，國際收支平衡更重要，國際收

支是貨幣政策的最終目標，匯率是實現此最終目標的中介目標；匯率事實上是服務於國際收支目

標的，關鍵是不要出現大規模的資本流出。

摩根大通銀行最新報告指出，中國不斷擴大的服務貿易逆差成為經常帳順差不斷收窄一個重

要因素，但預計中國出國旅遊人數將繼續增加，但人均支出可能已達到頂峰，而資本管制強化將

遏制逾旅遊相關的資本外流，這可能會限制經常帳順差收窄速度。



＊人民幣「破七」的時間點＊



近期美元指數調整情況下，人民幣仍舊下行，表明人民幣的貶值壓力在累積；不過分析人士

普遍認為，若中美在６月底於日本舉行的２０國集團（Ｇ２０）領導人峰會上無成果，美國繼續

施壓之後，人民幣才會跌破７元關口。

瑞穗銀行外匯策略師張建泰在報告中寫道，如果中美未能在Ｇ２０峰會上達成任何協議，美

國提高關稅料會威脅人民幣測試７元關口。

華泰證券李超也表示，人民幣匯率的短期波動趨勢受中美貿易摩擦和談判進程的影響較大，

而月底的Ｇ２０峰會仍是重要的時間節點，不過存在貿易談判預期反轉的可能，中長期來看，預

計美元上行周期觸頂，人民幣匯率仍是升值趨勢。

花旗銀行最新報告預期，中美很難在６月的Ｇ２０峰會上達成貿易協議；或許中美元首會議

的最佳結果是達成另一項臨時停火協議，但如果緊張局勢進一步加劇，美國將對所有中國出口商

品徵收關稅，而人民幣可能跌破７元關口，以減輕加徵關稅對出口的影響，而中國央行也將收緊

資本管制。（ｃａ）

