【聚焦人幣】盛松成：人民幣匯率貶值並非應對外部衝擊有效手段

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌美元匯率近期迅速走貶，離岸市場人民幣對美元匯率

的收盤價一度逼近６﹒９６。人民銀行調查統計司原司長、中歐國際工商學院教授盛松成接受《

第一財經》獨家專訪時強調，將匯率貶值作為應對手段，以期提振經濟增長或對衝外部衝擊是不

可取的，中國也多次強調不會尋取「競爭性貶值」。匯率大幅貶值會帶來很多問題，往往得不償

失。

一是資本外流壓力加大，還有損大國形象，容易使貿易摩擦升級；二是淨出口對中國經濟增

長的貢獻已十分有限，通過貶值促進出口，雖然短期內可能獲得價格優勢，但不利於企業提高產

品質量和競爭力。不僅如此，人民幣貶值還不利於中國進口，在經濟轉型期，中國對高技術產品

和高端服務的進口需求是很大的。

就目前而言，匯率大幅貶值得不償失，而在匯率預期尚可控的時期穩定市場信心，能夠以較

低的成本有效減少恐慌情緒，收益遠大於成本。



＊人民幣不具備大幅貶值基礎，長期或升值＊



對於人民幣未來的走勢，盛松成認為，長期來看，人民幣應該是升值的。中國經濟增長的潛

力在主要經濟體中最為突出。即使目前中國已經成為經濟總量佔全球１５％左右、對全球經濟增

長貢獻率超過３０％的世界第二大經濟體，人均ＧＤＰ也還不到１萬美元，這意味著中國未來的

經濟增長空間仍然十分可觀。

而短期內，加徵關稅同樣難改中國經濟平穩發展的趨勢，應全面、動態地看待美國加徵關稅

的實際影響。因為市場總是自發尋求降低交易成本的途徑，這有助於對衝關稅帶來的額外成本。

中國出口地區分布日趨多元化，經濟結構調整和深化改革不斷取得進展，同時，中國經濟金融宏

觀調控工具充足、空間充分，進一步對外開放的力度加大，中國市場仍是全球資本投資的熱土。

因此更加需要的是保持定力，增強耐力，維護穩定。



＊匯率基本穩定和增強匯率彈性並不矛盾＊



盛松成強調，近期人行所提及的增強人民幣匯率彈性與保持人民幣匯率基本穩定，這二者不

僅不矛盾，而且是相統一的。前者指的是中長期的匯率制度安排，以有效抗擊外部衝擊、保持本

國貨幣政策的獨立性並使貨幣政策更具操作空間，而不是默許、更不是鼓勵匯率在短期內的大幅

波動。事實上，保持匯率的基本穩定有利於實體經濟的運行，也有利於金融市場的穩定，因為它

能使實體經濟與金融市場有一個穩定的匯率預期，減少投機因素的干擾。

衡量具體點位是否重要的一個重要標准，就是這個點位對短期匯率波動的影響，影響大的點

位自然比影響不太大的點位更重要。這也是市場對匯率的某個或某些具體點位敏感和重視的原因

。應當注意區分不同性質的外匯需求，區分實體經濟運行中的正常的外匯需求和短期的投機需求

。一方面，要充分發揮市場價格發現功能，另一方面，應防止匯率的短期波動被投機者利用。



＊匯率基本穩定將為長期匯改創造條件＊



盛松成指出，匯率制度和匯率政策選擇會受到一國經濟結構和發展階段的影響，因為它對不

同經濟主體的影響有所不同。比如非貿易部門往往得益於強勢的本幣，而對外貿易的部門希望看

到本幣貶值趨向。目前保持人民幣匯率的基本穩定，將為繼續深化匯率市場化改革爭取更多的時

間和空間。

近年來，中國越來越多的依靠內需而不是貿易順差拉動經濟增長，對匯率波動的承受力已經

較以往有了長足的進步。但目前中國仍處於全球價值鏈的較低端，匯率風險對中國貿易部門的價

格傳遞效應仍然比較高，生產者往往不得不承擔匯率風險。因而，現階段保持人民幣匯率基本穩

定仍然十分重要。

當中國的產品有足夠的優勢，不再是匯率波動的被動承擔者，而能主動轉移匯率風險時，當

人民幣越來越廣泛的被各國所接受時，人民幣自由浮動也將會有更大的空間，匯率市場化改革的

條件也就更加成熟。而隨著我國金融市場發展日漸完善、經濟金融領域各項改革協調推進，匯改

也將具備更充分的條件。無論從長期的基礎性因素，還是從目前國際經濟金融形勢看，保持人民

幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定都是利大於弊的。（ｃａ）

