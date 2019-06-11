【Ａ股上攻】滬綜指午後升幅擴大至２﹒０５％，深成指升超３％

《經濟通通訊社１１日專訊》大市氣氛轉勢，多個權重板塊均獲追捧，加上基建、建材板塊

受利好政策帶動，Ａ股市場午後愈升愈有，滬綜指重奪２９００點後，升幅現擴大至

２﹒０５％，報２９１０﹒６８點，滬深３００指數升２﹒４４％，深成指更漲３﹒０５％，創

業板指亦升３﹒１２％。上海Ｂ股升２﹒１２％，深圳Ｂ股升１﹒８７％。（ａｃ）

